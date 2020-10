’Ik heb een knobbeltje, maar durf de dokter niet te bellen’

Ik heb altijd al pijnlijke borsten gehad. Ik voelde van die schijven zitten en als je daar dan druk op uitoefende, deed dat flink zeer. Seks was dan ook niet altijd fijn, vooral niet als mijn man op me lag. Maar één troost was er wel, de dokter wist me te vertellen dat die verdikkingen verder geen kwaad konden. Het was vervelend, maar meer ook niet, ik hoefde me er geen zorgen over te maken.

Knobbeltje

Toen ik bij het douchen iets aan de zijkant van mijn borst voelde, was ik in eerste instantie dan ook helemaal niet verontrust. Vast zo’n schijf. Tot ik nog eens beter ging voelen. Dit was toch meer een balletje. Het koude zweet brak me uit. Een knobbeltje! En ineens doemde het ene na het andere vreselijke scenario in mijn hoofd op. Dit was vast borstkanker. Chemo. Bestraling. Kaal. Borst weg. Reconstructie. Controles. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Ik werd misselijk bij de gedachte.

Dit kon ik er niet bij hebben. Ik had net jarenlang gezorgd voor mijn zieke moeder en dat had me lichamelijk en geestelijk leeggezogen. Ik was er klaar mee, ik wilde nu eindelijk weer eens genieten. En dan kreeg ik dit! Noem me naïef, dom, bang, laf, wat je wil, maar ik besloot het te negeren. Ik had de misplaatste hoop dat het misschien vanzelf weg zou gaan. Dat het een soort ontstoken onderhuidse puist was of zo. Maar het ging niet weg. En elke keer als ik een beha aantrok of me douchte, voelde ik dat knobbeltje weer.

Dokter bellen

In mijn hoofd speelde zich steeds een verwoede strijd af: “Je moet NU de dokter bellen!” “Hm, kan ik niet beter even wachten tot na die verjaardag?” “Maar straks is het te laat!” “Je stelt je aan, het is vast niets.” Doodmoe werd ik ervan. Ten einde raad – en na een paar wijntjes, dat ook – belde ik een vriendin. Dat ik wel naar de dokter wilde, maar zo bang was voor het slechte nieuws. Ze reageerde heel begripvol. Snapte me helemaal. Ook zij was heel angstig geweest toen zij een knobbetje voelde. Maar ze was wel gegaan, met lood in de schoenen. In het ziekenhuis kreeg ze na de mammografie en een echo te horen dat het slechts een cyste was. Onschuldig. Ze zei: “Dat kan bij jou ook het geval zijn. Ik voelde me daarna zo opgelucht!” Maar ik dacht alleen maar: jij hebt geluk gehad, dan zal ik vast die vriendin zijn bij wie het wél foute boel is.

Ik moest haar beloven dat ik de volgende morgen de dokter zou bellen. Dat deed ik. Ik beloofde het. Maar ik belde niet. Ik heb een paar keer met hartkloppingen het nummer ingetoetst, maar elke keer drukte ik ’m weer weg. Ik wil er niet aan. Ik wil rust, geen medisch gedoe! Het is inmiddels vijf weken geleden en ik heb nog steeds niet gebeld.

Verwijzing

Toen mijn vriendin onlangs vroeg hoe het was afgelopen, vertelde ik dat de huisarts had gevoeld en meteen wist dat het niks was. Zij vond het een raar verhaal. Dat kon zo’n huisarts helemaal niet beoordelen, vond ze. Ze stond erop dat ik een verwijzing zou vragen. Desnoods ging ze met me mee! Het zweet brak me uit… Ik had het nooit aan haar moeten vertellen, want zij is zo volhardend – ze houdt niet op met vragen stellen. Dus heb ik beloofd dat ik morgenochtend ga bellen. Ik hoop dat ik het durf.

De rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Dit stukje staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf).