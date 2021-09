Moet kinderopvang gratis worden?

Iedere ouder zou straks hun kinderen voor niets naar de opvang mogen brengen. Werkende ouders of een alleenstaande ouder. Maar ook niet-werkende ouders mogen gebruik maken van gratis kinderopvang. Hoeveel dagen gratis opvang er zal komen is nog niet duidelijk. D66 en Partij voor de dieren vinden dat er vier dagen gratis kinderopvang moet komen voor kinderen tot vier jaar. GroenLinks wil dat ook de buitenschoolse opvang gratis wordt.

Kosten

In 2019 kostte kinderopvang ongeveer €8,- per uur per kind. Toch lopen de prijzen uiteen per opvang. Bij de ene opvang kan een kind langer blijven, maar wordt er per dagdeel gerekend. Hierdoor maakt het qua prijs niet uit of een kind om 17:00 uur of 20:00 uur wordt opgehaald. Bij een andere opvang worden luiers en voeding weer meegerekend, waardoor de opvang duurder is.

Kinderopvangtoeslag

Ouders hebben op dit moment recht op kinderopvangtoeslag. Hoeveel geld ouders krijgen ligt aan verschillende factoren. Werken beide ouders? Of betreft het een alleenstaande ouder? Ook wordt er gekeken naar inkomen, het soort opvang en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Het maximale bedrag dat een ouder kan ontvangen voor kinderopvang is op dit moment €8,46 per uur per kind. Is het uurtarief van de opvang duurder, dan moet de ouder het zelf bij betalen.

Als kinderopvang gratis wordt kunnen ook niet-werkende ouders hun kinderen kosteloos naar de opvang brengen. Een gevolg hiervan voor de opvang zou kunnen zijn dat de opvang volstroomt met kinderen. Marjolein Zwik vraagt zich op Twitter af hoe ze dat met het personeel in de opvang gaan doen.

Anderen zien veel voordelen. Zoals Remy Maessen, hij vindt gratis kinderopvang een goed idee.

