’En? Wanneer beginnen jullie aan kinderen?’

Romy deelde afgelopen maandag een aantal filmpjes en foto’s van haar trip naar Ibiza in haar Instagram Stories. Na het zien van deze foto’s wisten haar fans het zeker: ze is zwanger. Romy was echter niet gediend van deze speculaties. De twintiger liet daarom al snel weten niet zwanger te zijn: ’Ik ben dat ook nog lang niet van plan of daarmee überhaupt bezig.’

Na deze post werd ze overstroomd met lieve en aangrijpende reacties. Zij kreeg berichten van vrouwen die helemaal geen mama willen worden of van vrouwen die nog geen mama zijn, maar dat wel graag zouden willen. Ook kreeg ze berichten van vrouwen die een gezond en gelukkig eerste kindje hebben en alweer gevraagd worden naar een tweede. Hiernaast waren er ook vrouwen die gewoon een laag buikje hebben en onzeker worden van die vraag.

Volgens Romy is het daarom helder: ’Ik denk dat het wel duidelijk is dat we allemaal wat voorzichtiger moeten omgaan met de babywensvraag.’ De musicalster vindt dat je de vraag wel kan stellen, maar je moet je er wel bewust van zijn aan wie je dit vraagt en hoe en wanneer.

