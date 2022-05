’Het liefdesleven van André en Monique is een soap, net als dat van mij’

Ik weet in ieder geval dat het mijne het is. Met in de afgelopen drie jaar een slordige break up, een rebound die ik heb geghost, een paar extreem ongemakkelijke dates én een ex waar ik stiekem toch nog wel heel veel voor voel, weet ik zeker dat als ik bekend zou zijn, de juicekanalen er geen genoeg van zouden krijgen. Thank god voor het feit dat ik ‘gewoon’ Mariëlle ben, want het lijkt me vreselijk. Dat enorme vergrootglas op je porem en juicers en hun spionnen die in je nek hijgen in de hoop je te betrappen op iets sappigs… nee bedankt.

Maar goed, André en Monique dus. De twee hebben er geen officiële uitspraken over gedaan, maar de foto’s die Privé publiceerde, laten weinig te raden over. Knuffelend in het zwembad, samen met kleine Dré… ik zie twee heel gelukkige mensen. Good for them! Maar de altijd aanwezige internetzuurpruimen zien vooral een reden om hun gal te spuwen. André is een lul en Monique heeft geen ruggengraat. Misschien is het wel zo, ik ken ze niet. Maar waarom houden wij ons er zo mee bezig?

Het zal mij een worst wezen wat André heeft uitgevroten en hoe vaak Monique hem heeft vergeven. Als ze beiden happy zijn, zie ik geen reden om daar naar over te doen. En ja, misschien eindigt het ook dit keer in een teleurstelling, maar dat moeten ze zelf maar ondervinden. Met zijn tweetjes (of drietjes, kleine Dré meegeteld), welteverstaan - zonder dat de rest van Nederland meekijkt.

Bekend zijn betekent - in mijn ogen - niet dat je alle recht op privacy verliest. Iemand die zich schuldig maakt aan me too praktijken of er een criminele side business op nahoudt, mag wat mij betreft aan de schandpaal genageld worden. Is dat niet het geval, laat die mensen dan gewoon met rust. Als Monique nog niet wil vertellen dat ze weer aan boord is gestapt van de Hazestrein, dan heeft ze daar vast een goede reden voor. En misschien is die reden inderdaad een eigen serie, zoals verschillende bronnen melden. Maar dat zien we dan wel weer.