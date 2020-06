Ⓒ Feriet Tunc

De een jojoot, de ander verloor in korte tijd tientallen kilo’s. Ze leiden een ander leven, maar één ding hebben deze vrouwen gemeen: hun weegschaal geeft 65 kilo aan. In dit deel: Patricia Hermans-Drijvers (44). Patricia is getrouwd, moeder van een zoon (16), 1 meter 65 en secretarieel medewerker.