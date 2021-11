Daghoroscoop 30 november - Koester geen rancune, Kreeft

VANDAAG JARIG

Het belooft een plezierig jaar te worden; de meeste vrouwen die de leeftijd hebben om kinderen te krijgen zullen het hele jaar vruchtbaar zijn. Je gaat je onafhankelijker opstellen; je wilt je eigen ding doen op je eigen manier en onder de voorwaarden die je zelf opstelt. Haal uit het leven wat er voor jou in zit.

RAM

Blijf wat langer in bed als je er niet vroeg op uit hoeft en gezelschap hebt. Je kunt iets cadeau krijgen van een medewerker of overheidsinstelling. Een verdiende promotie zal meer geld in het laatje brengen; zet er een deel van opzij.

STIER

Iemand kan je niet met rust laten tot diegene zijn/haar zin heeft gekregen. Stem niet meteen in met hetgeen van je wordt verwacht. Er kan sprake zijn van een alles-of-niets voorstel in plaats van iets wat voor beide partijen acceptabel is.

TWEELINGEN

Geniet van de eenvoudigste zaken des levens. Neem niet te veel op je schouders en werk taken één voor één af. Een prima dag om op te ruimen; installeer een nieuw systeem op je computer en reken af met een oud probleem.

KREEFT

Sluit vrede met degenen met wie je recent problemen had. Rancunes koesteren is onaangenaam en onproductief. Kom mensen halverwege tegemoet en toon goodwill. Zijn mensen echt onmogelijk, dan is verzoening onwenselijk.

LEEUW

De huiselijke omgeving kan het toneel worden van kritische commentaren en de sfeer kan worden verpest door nonchalance. Houd je huis schoon en opgeruimd. Een praktische en punctuele leefwijze wint het van slordigheid.

MAAGD

Het kan een dag zijn waarop een baas, klant of collega je zo onder druk zet dat je zin hebt om ontslag te nemen. Recht je rug en verzet je tegen de omstandigheden. Handel naar eer en geweten als je weet dat je gezin achter je staat.

WEEGSCHAAL

Door verplichtingen moet je misschien afzien van leuke activiteiten. Dat kan voor iemand teleurstellend zijn. Voel je niet schuldig. Blijf, ten koste van alles, eerlijk en ethisch, als bewijs van je integriteit.

SCHORPIOEN

Je krijgt met wisselende stemmingen te maken. Laat je niet te veel door emoties leiden. Ren niet van hot naar her in een poging alles wat je hebt beloofd voor elkaar te krijgen. Ruzie kan tot gevolg hebben dat je zonder vervoer zit.

BOOGSCHUTTER

Je kunt dringend toe zijn aan een pauze als je niet het risico van een burn-out wilt lopen. Doe het wat rustiger aan. Breng tijd in je eentje door, teneinde op verhaal te komen. Word niet het slachtoffer van je verlangen naar geld.

STEENBOK

Fouten die je nu maakt kunnen op een ongelegen moment zichtbaar worden, dus let extra goed op. Een geschikt moment om een bedrijfsfeestje te organiseren of een diner bij jou thuis. Je kunt een of andere prijs ontvangen.

WATERMAN

Probeer iets nieuws te doen om je geest bezig te houden, want die snakt naar variatie. Doe het vroeg op de dag als je iemand een gunst wilt vragen of een belangrijke cliënt of leverancier tot een deal moet zien te verleiden.

VISSEN

Ga op zoek naar een nieuwe locatie voor een vakantiebestemming, een gerecht uit een andere eetcultuur of voorwerpen uit verre landen. Ga je met iemand uit het buitenland om, dan zal het leren van diens taal indruk maken op de achterban.

