Is het een goed idee om vlees van het vliegtuigmenu te laten verdwijnen?

KLM zal niet van de ene op de andere dag stoppen met vleesmaaltijden. Op Europese vluchten serveren zij al langer geen vlees meer. Ze zien deze keuze als een logische volgende stap die in de komende jaren wordt uitgerold. Hoe snel deze verandering ingaat is afhankelijk van de regio. ‘Op vluchten vanuit Texas of Zuid-Amerika zal vlees mogelijk nog wat langer blijven’, zegt directeur customer experience Boet Kreiken van KLM.

Hoewel er in de toeristenklasse geen vlees meer geserveerd zal worden, kunnen passagiers in de business class en premium comfort-klasse nog wel voor een maaltijd met vlees kiezen. De voorwaarden hiervoor zijn echter dat dit vlees van biologische oorsprong is en een keurmerk heeft.

Duurzaamheid

De luchtvaartmaatschappij benadrukt dat het niet om een bezuiniging gaat, maar dat ze hun aanbod willen vergroenen. Binnen de huidige trend van duurzaamheid kiezen veel mensen er namelijk voor om geen vlees meer te eten. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat ongeveer een derde van de volwassen Nederlanders minder vlees is gaan eten in het afgelopen jaar. Een half procent van de volwassenen is volledig gestopt met vlees eten.

Minder vlees eten is goed voor het klimaat, omdat er bij de productie veel CO2 wordt uitgestoten. Voor vegetariërs is het klimaat - naast dierenwelzijn - een van de belangrijkste redenen om te stoppen met vleesconsumptie, zo meldt het CBS.

De focus op duurzaamheid wordt niet alleen bij KLM waargenomen. Er worden steeds vaker voor duurzame initiatieven gekozen. Zo geldt er sinds 3 juli 2021 een verbod op wegwerpplastic en kiezen steeds meer Nederlanders voor zonnepanelen of een elektrische auto. Vandaag is het ook ‘Duurzame dinsdag’, een dag waarop duurzame ideeën en initiatieven een podium krijgen in de politiek.

Reacties

De reacties op Twitter wisselen. Zo vindt deze Twitteraar het een geweldig idee van KLM en vindt zij dat alle luchtvaartmaatschappijen vlees zouden moeten schrappen. Zij reageert echter op een Twitteraar die het juist lachwekkend vindt en zelfs dacht dat het nieuwsbericht satire was.

Ook onderstaande Twitteraars drukken hun ongenoegen uit over de keuze van KLM. Sommige mensen geven zelfs al aan niet meer met KLM te willen vliegen. Anderen benadrukken het feit dat vliegtuigen ook een negatieve invloed op het klimaat hebben vanwege de hoge CO2 uitstoot die hierbij vrijkomt.

