Daghoroscoop 26 juni - Sterrenbeeld Leeuw: Kletspraatjes kunnen storend werken!

VANDAAG JARIG

Jouw nieuwe levensjaar ziet er plezierig uit. Om sterk en fit te blijven moet je veel bewegen; een bezoek aan de sportschool doet evenveel voor jouw welzijn als een bezoek aan de huisarts. Daarbij is emotioneel evenwicht voor jou van belang; meditatie kan helpen negatieve gedachten te verdrijven.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Als je met een verbouwing bezig bent moet jij extra goed letten op prijsopgaven voor diensten en goederen. Jouw hersens werken vandaag snel maar pas op met hetgeen je zegt en tegen wie. Blijf vooral financiën aandacht geven.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Jij bent vandaag krachtdadig en vitaal. De avontuurlijken onder jullie kunnen een leerzame ervaring opdoen als zij zich actief en moedig opstellen. Al hetgeen op de toekomst is gericht is nu belangrijker dan wat zich tot het heden beperkt.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Bij alles wat jij vandaag doet is concentratie vereist. Neem geen risico met elektriciteit of brandbare stoffen. Voorzichtigheid en preventie zijn essentieel om ongelukken te voorkomen. Wees niet bang om van gedachten te veranderen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Door een ouder familielid te bezoeken bewijs je respect. Degenen die voor een zwak of ziek iemand zorgen wacht een bevredigende dag. Degenen die ziek zijn mogen op herstel rekenen als zij voldoende rust en zorg krijgen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Kletspraatjes kunnen storend werken als jij je op een specifieke taak moet concentreren. Toon jouw organisatietalent door de leiding te nemen tijdens een bijeenkomst. Laat je echter niet opzadelen met taken waar anderen voor weglopen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Toon je bereid iets te willen bijdragen aan een goed doel. Geven aan hen die dat waard zijn levert een warm gevoel op. Geef mensen die jou dierbaar zijn de steun die ze nodig hebben middels scholing, geld of specialistisch instrumentarium.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Relatieproblemen kunnen veel tijd in beslag nemen. Een latent probleem kan worden opgelost door het met een vertrouwd iemand te bespreken. Betrokkenheid bij een buitenlander of iemand uit een ander milieu zal jou inspireren.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Iemands achterbakse gedrag kan voor commotie zorgen; houd er rekening mee dat de waarheid geweld kan zijn aangedaan. Er kan een verkapte vijand opduiken die jou het gevoel geeft in een wespennest te zijn beland.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Relatiezaken vragen aandacht. Blijf bij de les en laat je niet verleiden tot een roekeloze actie. Denk na voor jij iets doet. Voorkom dat je een spier verrekt of een verwonding oploopt als je zwaar fysiek werk doet. Overschat jezelf niet.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Geef gezondheidsproblemen meteen aandacht, of het nu de jouwe zijn of die van een naaste. Tijdige behandeling is essentieel voor een spoedig herstel. Door opgewekt met klusjes te beginnen kun je vandaag veel doen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Jouw creativiteit zal goed van pas komen als je een sociaal evenement moet organiseren. Een romantisch intermezzo kan even onverwacht als ongepland komen en zal plezierig zijn. Doe onderzoek voor je een werkwijze verandert.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Jij kunt vandaag zelfs een grote uitdaging zonder vrees tegemoet treden. Ervaren mensen staan aan jouw kant waardoor je een geweldig team vormt. Een lastig gesprek krijgt een constructief slot. Een financiering krijgt het groene licht.

