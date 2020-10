’Discussies leiden momenteel alleen maar tot rommeligheid’

Catherine Keyl

Recent keek ik naar Nieuwsuur waarin verslagen te zien waren van het werk van een vrouwelijke boa, een vrouwelijke verzorgende en een mannelijke trambestuurder. Eigenlijk wilde ik daarna onmiddellijk weg uit dit land. Verschrikkelijk! Mensen die zich inzetten voor anderen en als dank de hele dag agressie en narigheid over zich heen krijgen. Ik was ontroerd door de vrouwelijke verzorgende, die zich min of meer verexcuseerde voor het feit dat niet iedereen stante pede geholpen kon worden vanwege corona. „En de mensen willen dat wel”, zei ze. „Ze willen alsmaar nu, direct, geholpen worden.”