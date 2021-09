Gladys (53): ’Mijn kleinkind is ouder dan mijn jongste zoon’

Voel jij je zo jong/oud als je bent?

„Nee, ik voel me een stuk jonger dan 53. Soms voelt het zelfs alsof ik gisteren uit de schoolbanken ben gekomen. Natuurlijk merk ik wel dat ik ouder word. Zo heb ik bijvoorbeeld ongelofelijk veel last gehad van de overgang. In het begin had ik enorme moodswings en opvliegers. Ik vind het kwalijk dat zo weinig mensen erover praten. Natuurlijk wist ik wel wat het was, maar ik wist niet dat het je zo kon veranderen. Mentaal werd ik een heel ander mens. Ik was enorm prikkelbaar en werd boos om niets. Inmiddels zit ik er al 5 jaar in en de hormonale schommelingen zijn hierdoor gelukkig al wel wat afgenomen.”

Heb je een beautygeheim?

„Eigenlijk niet. Ik zeg altijd dat ik goede genen heb. Natuurlijk vind ik het wel heel belangrijk om goed voor de dag te komen. Ik ga niet zonder make-up de deur uit en trek ook graag iets moois aan.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nooit, vanaf jongs af aan word ik al veel jonger geschat. Mensen schatten me momenteel rond de 35 jaar. Je zou denken dat het leuk is om te horen, maar het heeft voor mij ook voor een hoop vervelende situaties gezorgd. Ik kreeg mijn eerste dochter op mijn 19e en toen zij eenmaal 13 was, dachten mensen constant dat wij zusjes waren. Dat vond mijn dochter verschrikkelijk om te horen. Inmiddels is mijn oudste kleindochter 16 geworden, terwijl mijn jongste zoon nog maar 15 is. Dat is natuurlijk bijzonder en voor de kids gelukkig alleen maar leuk. Ze hebben de grootste lol samen.”

Wat vind jij mooiste aan jezelf?

„Mijn mond en ogen. Ik heb het geluk dat ik daar nog weinig rimpels heb en daardoor blijft mijn uitstraling fris. Hiernaast ben ik ook trots op mijn doorzettingsvermogen. Ik ben een echte steenbok. Het maakt niet uit wat het is, maar ik zorg ervoor dat ik langzaam maar zeker mijn doel bereik.”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik ben een echte emotie-eter en jojo daarom flink met mijn gewicht. Als ik onder hoge druk sta of veel stress ervaar, grijp ik al snel naar het eten. Ik zou willen dat ik dat wat meer in balans kon brengen. Hiernaast ben ik minder tevreden met mijn haren die steeds grijzer worden. Ze zitten nu zelfs in mijn wenkbrauwen en er valt bijna niet tegenop te verven. Daarom heb ik voor extensions gekozen, dan hoef ik op mijn hoofd alleen de voorste plukken te verven.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Ook mijn doorzettingsvermogen. Ik heb zes kinderen en het is vroeger niet altijd even makkelijk geweest. Het heeft mij flink wat bloed, zweet en tranen gekost. Ik heb een autistische zoon en in het verleden heb ik het heel moeilijk gevonden om de juiste balans te vinden tussen de zorg voor hem en die van mijn andere kinderen. Ik wilde mijn andere kinderen niet te kort doen, maar de focus lag onbewust wel vaak op hem. Toch heb ik na zijn geboorte nooit getwijfeld of ik meer kinderen wilde. Ik wist dat het niet genetisch was en heb altijd gedroomd van een groot gezin.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Op dit moment ben ik waar ik wil zijn. Ik heb geen andere ambities. Vroeger moest ik elke promotie hebben, maar nu ben ik gaan inzien dat zoiets er niet toe doet. Ik deed dit destijds vooral om anderen te imponeren, maar nu ben ik mij meer gaan focussen op mijzelf. Wel haal ik nog ongelofelijk veel voldoening uit het helpen van anderen. Zo breng ik eens in de zoveel tijd voedselpakketjes aan daklozen.”

Wat houdt jou jong?

„Ik maak me niet meer druk om wat andere mensen van mij vinden en dat zorgt ervoor dat ik veel meer energie overhoud. ’Leven en laten leven’, zeg ik altijd. Mijn jongste zoon (15) en kleinkinderen zorgen er ook voor dat ik nog midden in het leven sta. Daarbij is mijn partner 5 jaar jonger, dus voor hem moet ik ook wel een beetje met de tijd meegaan.”

Heb je een levensles?

„Luister naar je intuïtie. Ik heb een groot deel van mijn leven naar andere mensen geluisterd, ook al druiste het tegen mijn eigen gevoel in. Ik was jong moeder en dacht dat anderen het allemaal beter zouden weten, maar eigenlijk liggen de antwoorden meestal bij jezelf.”

