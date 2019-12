Shannen (21) werd mishandeld op kerstavond: Dader beweerde arts te zijn

Wijnglas

„Ik werk al zes jaar met heel veel plezier bij eetcafé Fabels in Enschede, maar op kerstmiddag heeft er iets heel naars plaats gevonden wat mijn plezier in het werk heeft verstoord. Bij ons in het oosten is het traditie om kerstmiddag - de middag voor kerstavond - te vieren; een groot festijn bij in Enschede op de oude markt. Rond zeven uur ‘s avonds is dat afgelopen en samen met collega’s was ik hard bezig het hele café weer spic en span aan het maken. Tijdens het vegen van het terras zag ik een echtpaar naar buiten komen. Ineens hoorde ik ze tegen elkaar zeggen dat ze een wijnglas van ons mee naar huis wilden nemen.

‘Jij bijdehand irritant meisje’

Toen ik deze mensen hierop aansprak en netjes vroeg om het wijnglas aan mij te geven, viel dit verkeerd bij de man. Hij werd ontzettend boos en begon tegen me te schreeuwen. Dingen zoals ‘Ik heb tien keer jouw maandloon vanavond hier uitgegeven’ en ‘jij bijdehand irritant meisje’, en dat terwijl ik niets verkeerd deed! Ik heb geen scheldwoorden gebruikt of hen agressief benaderd.

Klap

Toen de vrouw het glas aan mij teruggaf, kreeg ik totaal onverwacht een klap van haar man. Gelukkig was hij zo dronken dat hij niet meer kon mikken, hij raakte mijn nek en die is nog steeds stijf, en mijn oorbel is eruit geslagen. Ik kon gewoonweg niet geloven wat er gebeurde. Naar mijn mening had ik dit totaal niet verdiend! Ik vroeg namelijk alleen of zij alstublieft het glas bij ons wilden achterlaten. Niet alleen omdat het ons eigendom was, maar ook omdat wij van de politie geen glaswerk mee naar buiten mogen laten nemen. Desondanks was ik echt niet in mijn eentje op deze mensen afgestapt als ik dit had verwacht, deze mensen waren niet het type waarvan je dit soort agressie verwacht. Ze zagen er keurig uit en zo tussen de 55 en 60 jaar. Het hadden mijn ouders kunnen zijn!

Weggerend

Door de schrik en ben ik na de klap heel hard weggerend. De tranen stroomden over mijn wangen. Mijn vriend werkt ook bij Fabels en ik liep naar hem en een andere collega toe om te vertellen wat er was gebeurd, maar toen zij naar buiten liepen om de man en de vrouw aan te spreken, waren ze al verdwenen. Ze waren ook zo dronken dat ik me afvraag of ze zich nog wel kunnen herinneren wat er is gebeurd.

Tranen

Als afsluiter van de kerstmiddag hadden we eigenlijk een boerenkoolbuffet gepland, maar het werd me echt even teveel om daar nog bij te blijven. De tranen bleven maar komen. Verschillende mensen die aanwezig waren hebben tips gegeven. Ik wil niet iemand vals beschuldigen, daarom gaan we de camerabeelden nog uitvoerig bekijken. Wat ik wil doen als de dader gevonden wordt, weet ik nog niet. Ik denk dat het een beetje afhangt van hoe hij zich opstelt. Als hij spijt heeft en zijn excuses aanbiedt, wil ik het er waarschijnlijk wel bij laten, maar tegelijkertijd wil ik wel het signaal afgeven dat het echt niet normaal is om zo behandeld te worden als je gewoon je werk goed probeert te doen.

Getuigen

Daarom wil ik graag een oproep doen aan eventuele getuigen die hebben gezien wat er is gebeurd, en die weten wie dit stel is.

De man beweerde dat hij dokter of arts was, en een meisje had geholpen dat onwel was geworden bij Fabels op het terras tijdens kerstmiddag. Hij was ongeveer 180 cm, ik schat hem tussen de 55 en 60 jaar en hij droeg een klein brilletje. Zijn vrouw had halflang geblondeerd haar, ze was vrij gezet, niet al te groot, ongeveer 1.60 m, en had een grijze of zwarte, gestructureerde, lange jas aan. Het incident heeft plaatsgevonden tussen 19:32 uur en 19:36 uur die avond.”

Contact opnemen kan via Fabels, of via de Facebookpagina van Shannen.

