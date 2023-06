’Doutzen zegt niets, maar smeert ons wel iets aan’

Voor €59 koop je een ’liefdevolle’ samenstelling van pure plantoliën- en extracten, die de huid (en nu komt ie) laten ’harmoniseren met de zon’. Wat dat precies inhoudt, weet niemand, maar de verkoper wil de gebruiker (en ook dit verzin ik niet): „Inspireren om de zon te eren en elke ochtend dank uit te spreken voor haar stralende licht en helende werking die ze heeft op onze mooie planeet.

Gebakken olie

Gebakken lucht dus. Of gebakken olie of geldklopperij, hoe je het wilt stellen. Maar wat het nog meer is; het is uitert kwalijk. Doutzen brandt heel verstandig haar vingers niet aan een caption waarin ze stelt dat je beter Magic Sunshine Elixer dan zonnebrand kunt smeren, maar we weten natuurlijk allemaal dat ze dat wél vindt. Ze laat niet ’alleen maar even’ dat plaatje zien. Daar heeft ze heel goed over nagedacht. Doutzen wil dat wij die waanzin kopen. En ik vrees dat een deel van haar volgers er nog intrapt ook.

Investering waard

Nu iedereen met een beetje volgers een influencer is, krijg je met gemak de grootste meuk lekker verkocht. Helemaal als die influencer er ook nog eens goed uitziet. Al krijg je maar een beetje de looks van Doutzen met die druppels, dan is het de investering meer dan waard, toch? En smeert zij dit, in plaats van zonnebrand? Nou, dan moet dat wel te vertrouwen zijn! Niet dus. Doutzen zit tot over haar oren in de wereld van de kwakzalverij en ze trekt je met liefde mee het moeras in.

Zorgelijke trend

Ik vind het een zorgelijke trend, al die verkapte gezondheidclaims op social media. Een jaar geleden hadden we Giel Beelen, die druppels verkocht die je hart zouden openen. Sven Kramer is een wandelende reclamezuil voor het onbewezen Neuro Linguïstisch Programmeren geworden. Froukje de Both en Arie Boomsma worden tegenwoordig gesponsord door een merk dat volstrekt overbodige voedingssupplementen verkoopt. En dan nu weer Doutzen, die niets zegt en ons niets aansmeert. Nee, zij post ’alleen maar’ een plaatje van een flesje druppels.

Schuimbekkende adepten

’Doutzen Kroes is officieel af’, schreef ik op Twitter. Dat kwam me weer op een bak bagger van schuimbekkende adepten te staan. Beroepsophitser Sietske Bergsma kon mijn tweet maar moeilijk verkroppen en legde, zonder dat Doutzen daar dus zelf over is begonnen, wel de vinger op de zere plek. ’Dus Doutzen smeert zichzelf met iets anders in dan zonnebrandcrème van het Kruidvat (WANT DAT HOORT ZO) en nu worden alle dagblad vrouwtjes daar weer heel boos en verdrietig van?’, tweette zij.

Wetenschappelijk bewijs

Inderdaad Sietske, daar wordt dit dagbladvrouwtje boos om. Die druppels beschermen je namelijk niet tegen de zon. Dat doet zoveel mogelijk uit de zon blijven en smeren wel; hier is voldoende wetenschappelijk bewijs voor en voor dat flesje druppels á €59 waar Doutzen zo hard op gaat precies NUL. Daar hebben jullie geen boodschap aan, dat weet ik. Dus alles wat ik daarin probeer te overtuigen, is een verspilling van energie. Huidkanker wordt niet veroorzaakt door een tekort aan vitamine D en ook als je een gezond dieet volgt, kun je huidkanker krijgen van de zon.

Laat ze lullen

Toch vind ik het belangrijk never nooit de schouders op te halen en te denken: ’Laat ze toch lullen, ze zijn gek.’ Dat denk ik wel, maar ik blijf stoïcijns tegen iedereen die het maar horen wel de feiten noemen. 83.300 huidkanker diagnoses in 2022. De meest voorkomende soort kanker in ons land. 921 doden. De veroorzaker is NIET zonnebrandcrème, maar UV-straling door de zon én zonnebanken. Je beschermt je door te smeren en de zon te mijden. Einde spreekbeurt.

