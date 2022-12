Bevroren autoruiten? Met deze tips kan je zo snel mogelijk de weg op

1. Zorg voor een goede ijskrabber

Een ijskrabber is over het algemeen hét instrument om ijs mee weg te krijgen. Zorg dus dat je een goede in huis hebt en zet deze schuin tegen de voor- en achterruit, zijramen en buitenspiegels en ga krabben. Als je van plan bent de ruitenwissers aan te zetten, raadt Tichelaar aan deze eerst los te tikken met de ijskrabber. Je ruitenwissers kunnen namelijk vastgevroren zijn, wat kan leiden tot schade.

2. Gebruik ruitontdooierspray

Ruitontdooierspray is volgens Tichelaar ook een efficiënte manier om ijs te verwijderen. Als je deze op de bovenkant van je ruiten sprayt, zou het ijs als sneeuw voor de zon verdwijnen. Een handig middeltje als je geen zin hebt om te krabben.

3. Ga met een zakje warm water langs de ruiten

Veel mensen doen het al en ook Tichelaar raadt het aan: vul een plastic zakje met warm water en ga ermee langs je bevroren ruit of portier terwijl je aan het krabben bent. Hierbij adviseert ze wel te controleren of het zakje goed dicht zit, want geknoeid water kan uiteindelijk weer bevriezen. En je wil niet aan de gang blijven.

4. Start de motor op het juiste moment

Om de motor alvast warm te laten worden, zetten veel mensen volgens Tichelaar voor het krabben de motor al aan. De kachel kan dan alvast voorverwarmen, zou het idee erachter zijn. Volgens Tichelaar is dit echter een misvatting: de auto moet rijden om warm te worden. Het zogenoemde stationair draaien warmt de auto te weinig op, zo stelt de woordvoerder. Het heeft dus weinig zin om de motor al aan te zetten voordat je gaat krabben. Sterker nog, ze adviseert om het niet te doen: een koude motor verbruikt volgens haar extra benzine, wat nadelig is voor je portemonnee en het milieu. Zet de motor dus pas aan als je gaat rijden. Daarna is het een kwestie van de ventilator op de voorruit richten. Tichelaar adviseert hierbij de dashboardroosters dicht te doen, zo zou er zoveel mogelijk lucht naar de voorruit gaan.

5. Klop ijs van je kleren

Hoewel je auto nu sneeuwvrij is, is het volgens Tichelaar slim om niet meteen in te stappen. Kijk eerst of je sneeuw of ijs op je kleding hebt, zo luidt haar advies. Klop de eventuele sneeuwvlokken af, want deze kunnen leiden tot condensvorming in de auto. Je wil niet na het krabben alsnog slecht zicht hebben.

6. Neem warme dekens mee

Mocht er iets op de weg gebeuren, is het wel zo fijn dat je niet in de kou komt te staan. Het advies van Tichelaar is daarom om altijd voor de zekerheid een warme deken of dikke jas mee te nemen. Ook als je maar een klein stukje hoeft te rijden.

