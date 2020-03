Daghoroscoop 28 maart

VANDAAG JARIG

Uw geluk en welzijn verdienen extra aandacht. De planeten die hierover regeren zitten elkaar danig in de weg en dat kan u kwetsbaar maken. Uw hart zal er bij gebaat zijn als u afstand neemt van zorgen en angst. Vervang zorgen door te geloven dat het allemaal wel goed komt.

ZONDAG JARIG

Qua huis en gezin kan er sprake zijn van wonderlijke tegenstellingen. Enerzijds zal de status quo overheersen – zaken lopen zoals het moet – anderzijds kan er onder invloed van de maan van alles veranderen en lijken crises onvermijdelijk. Doe vooral kalm aan tussen 15/9 en 20/10.

RAM

Als u energiek en geconcentreerd bent leert u betrekkelijk gemakkelijk iets nieuws of krijgt u iets onder de knie. Van hard werken zult u zelfs genieten. Sla de handen ineen met uw partner om uw productiviteit te verdubbelen.

STIER

Het vooruitzicht van een afspraak met iemand die u bewondert kan voor opwinding zorgen. Pas ervoor op dat u uw hoofd niet verliest. Een goed moment om een reis te plannen en laat u daar door een krap budget niet van weerhouden.

TWEELINGEN

: Het leven lacht u toe, maar u moet wel bij de pinken blijven en niet te impulsief reageren. Doe geen aankopen die de bedoeling hebben indruk op anderen te maken. Samenwerking wordt begunstigd; speel zo nodig de tweede viool.

KREEFT

U kunt erkenning krijgen van collega’s en meerderen met tot gevolg een promotie of salarisverhoging. Tracht meer dan anders open te staan voor de behoeften van anderen en wees bereid u in te zetten voor het algemeen belang.

LEEUW

Als u behulpzaam en redelijk bent, is een ieder in uw omgeving op z’n gemak. Er is een kleine dreiging dat u wordt afgeleid en routine bezigheden op de tocht komen te staan. Laat een werkstuk dat tegenvalt een tijdje liggen.

MAAGD

In een vrolijke bui zal het geld makkelijk door uw handen glippen en doordat u energiek bent zal een partijtje tennis o.i.d. aan u appelleren. Een zakelijke relatie wordt gunstig beïnvloed als de ander merkt hoe serieus en trouw u bent.

WEEGSCHAAL

Hoewel u ervan overtuigd bent dat uw mening over een onderwerp juist is, kan het u aan informatie ontbreken om die mening hard te maken. Een vriend(in) kan u van gedachten doen veranderen over mensen die u niet mag.

SCHORPIOEN

Let op details en zie geen berichten over het hoofd, die in een later stadium belangrijk kunnen worden. Laat uw omgeving weten wat uw plannen zijn; als u ze overdondert kunnen ze weigeren of hun hakken in het zand zetten.

BOOGSCHUTTER

Kies onroerend goed als u geld wilt investeren en doe dat liefst met een partner. Dit is een positief en constructief tijdstip in uw leven. Bundel uw krachten op elk terrein. Tevens een goed moment om te gaan studeren.

STEENBOK

In uw werk speelt intuïtie een grote rol waardoor u besluitvormers ervan zult weten te overtuigen dat uw plannen de juiste zijn. Anderen zijn coöperatiever dan anders, waardoor uw ambities alle kans zullen krijgen.

WATERMAN

U kunt erg dogmatisch zijn in uw mening, maar meestal kunt u die zo aardig verpakken dat mensen ervoor openstaan. Humor is een kwaliteit waarom anderen u benijden en waarderen. U kunt plotseling heftig verliefd worden.

VISSEN

Bel een vriend(in) en maak een afspraak als u goedgemutst bent en zin in gezelschap hebt. Wees op het werk niet te star in uw aanpak en trakteer een collega. Een heftig verlangen naar uw geliefde kan u ertoe brengen vroeg naar huis te gaan.