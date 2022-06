’Mijn dochter mag haar telefoon niet mee op kamp, wat nou als ze me nodig heeft?’

„Mijn dochter uit groep 8 gaat op kamp met de klas en mag van de leraren geen telefoon meenemen”, schrijft Norine. „Zij en ik vinden dat heel vervelend, want zij is nog nooit een nachtje weg geweest en gaat nu vier nachten. Ze vindt het spannend en ik wil de telefoon graag meegeven. Ik wil dat ze mij kan bellen als er wat is. Zal ik hem stiekem toch in de tas stoppen?”

Niet doen

Nee. Niet doen. Dat zegt kindercoach Marlies Ganzeboom, die zich afvraagt wie er meer behoefte heeft aan telefonisch contact: moeder of dochter. „Ik krijg het gevoel dat vooral de moeder het erg spannend vindt dat het kind op kamp gaat. Daarbij klinkt het ook alsof ze altijd al heel voorzichtig met haar kind is geweest, als ze in groep 8 nog nooit een nachtje uit logeren is geweest.”

Daar moet verandering in komen, vindt Ganzeboom. „Dit kind zit in groep 8 en gaat straks naar de middelbare school. Ze moet leren dat ze op zichzelf kan vertrouwen en dat het lang niet altijd vanzelfsprekend is dat ze op haar ouders kan terugvallen. Als je haar een telefoon meegeeft, zeg je eigenlijk dat je er niet helemaal op vertrouwt dat ze het zelf kan. Vertrouw daar nou wèl op en ga er vanuit dat de opvoeding die je haar hebt gegeven, voldoende is om zich vier nachten op kamp te kunnen redden.”

Niet verwacht

„Op de middelbare school en in het latere leven zal ze toch ook situaties moeten aangaan waar ze bij voorbaat misschien een beetje huiverig voor is. Als je je kind leert dat ze zich dan altijd tot haar moeder kan wenden, beperk je haar in het ontwikkelen van haar eigen identiteit en zelfredzaamheid. Hoe je het ook wendt of keert, je komt regelmatig in situaties waarvan je denkt: ’Zo had ik het niet verwacht, wat nu?’ Het is essentieel als je kind op zo’n moment uit zichzelf kan putten. Blijf jij altijd haar rugsteun, dan onthoud je haar die ontwikkeling.”

Afzonderen

Als je kind op kamp de enige is met een telefoon, kan dat negatieve effecten hebben binnen de groep. „Als zij er tussenuit piept als de hele groep bij het kampvuur zit, of als jullie een belafspraak hebben gemaakt nèt op het moment dat ze corvee heeft, plaatst ze zichzelf buiten de groep. Het groep 8-kamp is ervoor bedoeld om samen plezier te hebben. Contact met het thuisfront is daar echt een inbreuk op, dus vraag dat ook niet van haar.”

Pesterijen

Mocht er sprake zijn van oprechte zorgen over pesterijen, bijvoorbeeld omdat je kind al acht jaar lang slecht in de groep ligt, kun je altijd de leiding inlichten. Ganzeboom: „In zo’n geval snap ik de zorgen ook echt wel. Maar ook hier geldt: als je die telefoon meegeeft, bevestig je dat je kind eigenlijk een beetje zielig is en het niet alleen aankan. Doe dat niet. Vraag de leiding of ze een oogje in het zeil houden en motiveer je kind op een positieve en luchtige manier. ’Joh, ga lekker op pad en je zult zien dat je hartstikke veel plezier gaat hebben’. Maak het vooral niet te zwaar.”

Andere dynamiek

„Het mooie van een groep 8-kamp is dat dynamieken daar ineens heel anders zijn. Populaire groepjes versnipperen en jongens stellen zich anders op richting meisjes. En vindt je kind alsnog geen aansluiting bij de populaire kinderen, dan zijn er altijd wel anderen met wie ze kan optrekken. Dat is ècht zo. En wat is het ergste dat er kan gebeuren? Stel dat het alsnog niet zo leuk wordt, dan weet ze dat ook weer, toch? Welkom in het leven! Van onprettige ervaringen word je ook weer sterker, en daarvan leer je ook dat je altijd wel een weg vindt om erdoorheen te komen. Laat het haar alleen wèl zelf uitvinden.”