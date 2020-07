Ineke (70): Zó dankbaar dat ik schoon ben verklaard!

Voel jij je leeftijd?

„Nee. Dat komt misschien omdat ik vijf jaar geleden heel erg ziek ben geweest. Ik was net met pensioen toen ik de diagnose eierstokkanker kreeg; waarvan de vijfjaars-overlevingskans op 38% staat. Mijn lichaam heeft hierdoor veel te verduren gekregen. Toen ik in april, vijf jaar later, werd schoon verklaard was ik zó dankbaar. Ik ben blij dat ik leef en ik geniet van elke dag.”

Heb jij een beautygeheim?

„Ik zeg altijd: ’Ik gebruik voor mijn lichaam en gezicht niets wat ik niet kan eten. Dus ik gebruik natuurlijke olieën die je ook in de keuken kan gebruiken.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Meestal word ik veel jonger schat, tot wel tien jaar. Hoe dat kan? Ik heb een slank figuur en beweeg nog altijd veel. Zo wandel ik 10 á 12 kilometer per dag en ben ik regelmatig op de golfbaan te vinden. Verder ben ik nog heel lenig en kan ik bijvoorbeeld vanaf de grond opstaan zonder mijn handen te gebruiken. Dat kan niet iedereen meer van mijn leeftijd.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Dat mijn lichaam weer mooi in verhouding is. Door ziekte heeft mijn lichaam veel te verduren gekregen, maar ik ben wonderbaarlijk goed genezen. Ik ben bijvoorbeeld heel blij dat ik mijn haar weer terug heb.”

Waarmee ben je minder blij?

„Nu ik ouder word, wordt alles wat slapper en gaat mijn huid hangen. Maar ja, ze zeggen dat als je mooi wil doodgaan, je vroeg moet doodgaan. Ik ben ontzettend blij dat ik nog leef, dus dat mijn lichaam door de jaren heen is veranderd heb ik geaccepteerd. Ik pluk altijd de dag!”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„De meesten complimenteren mij met mijn kleding. Dat komt omdat ik daar veel aandacht aan besteed. Zo liep ik zelfs op hoge hakken toen ik chemokuren kreeg. Ik heb 43 jaar gewerkt als facility manager en ik kleed me nog altijd alsof ik naar kantoor ga. Je zal mij niet snel zien in een joggingbroek, ook nu ik geen werkverplichtingen meer heb.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Dat vind ik een lastige vraag. Ik kijk namelijk niet veel achterom, maar juist naar de toekomst. Aan mijn verleden kan ik toch niets meer doen. Ik ben een positief ingesteld mens en daarvoor ben ik heel dankbaar.”

Wat houdt je jong?

„Ik heb nog altijd veel contacten en ik vind het leuk om dingen te ondernemen. Daarom ben ik veel de hort op om activiteiten te ondernemen. Ik houd ervan om lekker uit eten te gaan en naar verjaardagen.”

Heb je een levensles?

„Kijk niet teveel achterom, pluk de dag en maak er wat van. Iedereen heeft ellende gekend, maar je kan niet blijven hangen in negativiteit. Dat levert uiteindelijk niets op. Besef dat je er niet alleen voor staat in het leven. Zoek mensen op en maak gebruik van hun hulp als ze die aanbieden. Want wie goed doet, goed ontmoet!”

