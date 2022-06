Hoe ga jij jouw zomervakantie invullen?

De ANWB hield een onderzoek onder haar bijna vijf miljoen leden. Hieruit blijkt dat veel Nederlanders om verschillende reden liever voor een vakantie in eigen land kiezen. Als tweede is Duitsland populair vakantieland en als derde Frankrijk.

Corona

Corona heeft ook invloed op keuze van de vakantiebestemming. „Corona blijft de mensen bezighouden, zeker nu het weer lijkt terug te keren zie je dat het het vakantiegedrag van onze leden beïnvloedt”, zegt woordvoerder Markus van Tol tegen De Telegraaf. Volgens van Tol kiest daarom bijna de helft van de ondervraagden voor een vakantie dichtbij huis.

Auto

Ondanks de hoge benzineprijzen is een reis met de auto erg populair. Volgens van Tol gaan veel mensen dit jaar voor een kampeervakantie met de auto. Afgelopen zaterdag maakte de Verkeersinformatie van de ANWB bekend dat het op de wegen in juli en augustus extra druk gaat worden. Deze zomer telt niet één, maar vijf zwarte zaterdagen. „Desondanks zegt 67 procent van de vakantiegangers gewoon op pad te gaan via de geplande route en hun reisgedrag niet aan te zullen passen.”

Vliegen

16 procent van de vakantiegangers zal met het vliegtuig op reis gaan. 44 procent hiervan heeft vanwege de drukt op Schiphol voor een andere luchthaven gekozen. Mensen kiezen niet alleen luchthavens in Nederland, maar ook in het buitenland. „Keulen doet het procentueel het best de laatste weken en ook Düsseldorf is erg in trek”, zegt directeur Judith Eyck van vakantiereview- en boekingssite Zoover tegen De Telegraaf.

Reacties

Rianne gaat haar vakantie omboeken naar volgend jaar. Door de drukte durft ze het niet aan.

Inge viert haar vakantie relaxt en gaat met de auto naar de zon.

Hendrike raadt een vakantie in eigen land aan en geeft twee argumenten.

Praat mee

