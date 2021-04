Daghoroscoop 12 april - Ga aan de slag Boogschutter!

VANDAAG JARIG

Er kan komende maand het nodige veranderen en in principe zijn deze vooral ten goede. Het kosmische schaakbord moet worden gehergroepeerd. Je agenda kan overhoop worden gegooid, maar dat is niet ernstig. Rond 26 mei kan je religieuze overtuiging worden getest.

RAM

Treed de dag energiek en enthousiast tegemoet. Durf een gunst te vragen; deze zal welwillend worden begroet. Zoek een acceptabel compromis als een financieel probleem je intieme relatie onder druk zet. Heroverweeg bepaalde uitgaven.

STIER

Het kan moeite kosten om aan het werk te gaan. Liever zul je een vrije dag nemen of wat later arriveren. In de loop van de dag keert je energie terug en zul je met succes de hobbels nemen die genomen moeten worden.

TWEELINGEN

Na alles wat je de afgelopen dagen hebt gedaan is het tijd om zaken op een rij te zetten. Laat officiële stukken maar even liggen tot later deze week. Reizen wordt momenteel afgeraden. De beste en veiligste plek is thuis.

KREEFT

Begin vroeg; er kan van meet af aan sprake zijn van snelle, intensieve actie. Typisch een dag om meer te doen dan er van je wordt verwacht. Zorg dat je je zaakjes goed voor elkaar hebt. Je kunt het je niet veroorloven een risico te nemen.

LEEUW

Stort je enthousiast op je werk zodat de week een effectieve start krijgt. Geef als je leidinggever bent het goede voorbeeld. Neem niet aan dat anderen zullen doen waar je geen zin in hebt. Qua inkomsten kan het een goede dag worden.

MAAGD

Een voorgenomen reis kan bovenaan de agenda staan. Sta niet te trappelen om meteen te vertrekken, tenzij je op thuisreis bent. Begin je aan een verre tocht, bereid je dan voor op alle eventualiteiten. Teken een stipte reisroute uit.

WEEGSCHAAL

Passie is vooral een privé-ervaring en discretie op dat punt is noodzaak. Wat je met je geliefde deelt moet tussen de betrokkenen blijven. Bij zakelijke onderhandelingen word je sterker door de informatie die je kan worden verstrekt.

SCHORPIOEN

Het zou zomaar kunnen dat je een complot aan het smeden bent dat enigszins op wraak is gestoeld. Focus echter niet uitsluitend op een vermeende belediging of onvolkomenheid. Laat je dag liever beheersen door goodwill.

BOOGSCHUTTER

Er is geen beter moment denkbaar om werk voor elkaar te krijgen dan nu. Na recente opwinding zul je blij zijn de normale routine weer te kunnen oppakken. Er is niets wat je niet met succes kunt aanpakken. Ga aan de slag.

STEENBOK

Leg je neer bij het onvermijdelijke. De algemene tendens is er een van werken. De kosmos is behulpzaam in zakelijke kwesties en bij transacties met geld. Liefde is echter problematisch. Ouders moeten hun gezin voorop stellen.

WATERMAN

Je kunt tijdens deze verwarrende dag wensen dat je in bed was gebleven. Ga vroeger van huis dan gebruikelijk als je een belangrijke afspraak hebt. Zorg voor wat variatie in je dagindeling door zaken anders aan te pakken dan gewoonlijk.

VISSEN

Je kunt moeite hebben met het kiezen van prioriteiten. Kom in actie als traagheid in geldzaken voor problemen zorgt en breng je verplichtingen in evenwicht als je een krappe deadline moet halen. Laat je minder door anderen opeisen.

