Renée (31): ’Eén maand lockdown en bam, ik was zwanger’

Renee Maat Ⓒ Rias Immink

Alsof het nooit meer overgaat en we voor eeuwig blijven hangen in een wolk van coronadepressiviteit... Voor heel veel mensen mag 2020 zo onderhand weleens voorbij zijn. En toch zijn er ook vrouwen voor wie het leven juist door Covid-19 een positieve wending nam. Zo ook Renée van der Maat (31). Over drie maanden kan ze eindelijk genieten van haar kindje dat werd verwekt tijdens de lockdown. En wie had dat kunnen denken, na drie jaar vruchteloos proberen zwanger te raken.