’Mensen aan de bar vertellen je van alles; zeker als er een borreltje in gaat!’

„Een goede barkeeper vindt zichzelf niet al te belangrijk. De jongere generatie duikt nog wel eens de barkeeperwereld in, omdat ze in blaadjes of op Netflix zien hoeveel daar te beleven valt. Maar het vak gaat echt om gastheerschap, vertelt Tess Posthumus. Ze vindt het dan ook heel belangrijk dat er aandacht voor de gasten is. „Als iemand een drankje bestelt dat jij zelf afschuwelijk vindt, dan zorg je alsnog dat ‘t het lekkerste drankje wordt dat diegene ooit gehad heeft. Tot op zekere hoogte zet je het geluk van een ander bovenaan.”

Kennis van zaken is ook een basisvereiste in het vak. „Je moet leren hoe je ingrediënten kunt verwerken en hoe je daar zelf combinaties mee kunt maken. Dus tegen mensen die nieuw in het vak zijn, zeg ik: ga actief dingen proberen en lees je in! Lees recepten, bezoek seminars en doe ervaring op door te gaan werken in een bar waar cocktails worden gemaakt.”

Puur geluk

Het is eigenlijk best grappig hoe Tess in deze wereld is beland. „Als kind had ik namelijk geen idee wat ik later wilde worden. Ik begon na mijn vwo aan een studie rechten, maar dat vond ik vreselijk saai. Ik ruilde de wetboeken in voor de studie Media en Cultuur en deed daar nog een studie Sociologie achteraan.

Ondertussen had ik allerlei bijbaantjes in de horeca. Van restaurants tot bruine kroegen en van catering tot eetcafés, ik vond het allemaal ontzettend leuk. Door puur toeval kwam ik uiteindelijk bij een hele goede cocktailbar terecht. Dat was echt een eye opener: ik zag hoeveel mogelijkheden er in de barkeeperwereld lagen en besefte al snel dat het om veel meer ging dan biertjes tappen en shotjes inschenken.

Mijn studies heb ik wel afgemaakt. Ik ben dus eigenlijk socioloog, maar daar doe ik vrij weinig mee. Behalve af en toe mensen in de bar observeren, haha!”

Vrienden voor een avond

Maar waarom heeft de horeca Tess’ hart veroverd? „Vooral het sociale aspect vind ik leuk. Mensen aan de bar vertellen je van alles; zeker als er later ook nog een borreltje in gaat! Dat gaat vaak over kleine dingen, zoals een sollicitatie die goed ging of een date waar ze zenuwachtig voor zijn. Er ontstaat dan een gesprek met iedereen aan de bar en zo worden er vrienden voor een avond gemaakt.

En er gebeurt gewoon heel veel. Zo vroeg iemand eens zijn partner voor mijn neus ten huwelijk, omdat ze elkaar in mijn bar hadden ontmoet. Als barkeeper ben je dus echt een schakel tussen mensen. Dat is wat ik er zo mooi aan vind.”

Creatief

Tess vindt het heerlijk om creatief bezig te zijn: „Nieuwe cocktails bedenken bijvoorbeeld. Op ’t moment zijn koffiecocktails heel hip, maar dat heb ik nu wel een beetje gezien. Ik bedacht daarom een variant met gebrande marshmallows. Superlekker!

Soms ga ik heel bewust op zoek naar inspiratie, bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe menukaart moet komen. Maar de beste drankjes en ideeën overkomen mij. Dus als ik aan het ontspannen ben op vakantie of wanneer ik met mijn dochtertje door het park loop.

Mensen kiezen tegenwoordig steeds vaker voor een drankje zonder alcohol. Ik zie die ontwikkeling als iets heel positiefs; een verrijking zelfs. Er zijn steeds meer alcoholvrije alternatieven op de markt en ik ben daar groot voorstander van. In mijn bars zijn er dan ook genoeg alcoholvrije opties, want ik wil voor iedereen iets lekkers kunnen maken.”

Keerzijden

Natuurlijk zijn er ook dingen die minder leuk zijn. „Zo zal ik nooit beweren dat alcohol gezond is. Je moet dus niet te veel van je eigen waren snoepen en ook zorgen dat je gasten niet omvallend de deur uitgaan. Ze moeten ook de volgende dag nog terug kunnen kijken op een mooie avond.

Daarnaast ben je als barkeeper vaak tot in de late uurtjes aan het werk, en het kan best pittig zijn om dat met je privéleven te combineren. Dat kan ook echt niet iedereen. Als bareigenaar sta ik niet vaak meer tot laat achter de bar. Ik heb nu de luxe om die diensten aan mijn personeel over te laten.”

Investeren in familie

Het idee om een eigen bar te openen, kwam vrij laat in haar carrière. „Ik was voor werk vaak in het buitenland en deed veel freelance projecten. Dat was superleuk, maar na een tijdje wilde ik meer stabiliteit. Ik en mijn vrouw wilden kinderen, maar zo’n heel traject om zwanger te worden en vaak ver van huis zijn, is natuurlijk geen goede combinatie.

Dus mijn eigen bars, Flying Dutchmen Cocktails en Dutch Courage, werden een soort back up plan. Dat klinkt lelijk, maar zo ontstond er voor mij een steady inkomen waardoor ik een stapje achteruit kon doen. Ik kon hierdoor meer thuis te zijn en in mijn familie investeren.”

Nieuwe rol

Tess vindt het gelukkig heel leuk om bareigenaar te zijn al was het toch wel een beetje vreemd om ineens baas te zijn. „Je bent met veel verschillende dingen bezig. Die afwisseling houdt mij scherp en inspireert mij ook. Maar je moet het zeker niet onderschatten, want er komt enorm veel verantwoordelijkheid bij kijken. Een helikopterview hebben is noodzakelijk. Je moet goed overzicht houden en zeker niet in de stress schieten bij drukte. Ik moest wel wennen aan mijn nieuwe rol binnen een team. Het is even zoeken hoe je daar als baas tussen past. Maar dat is helemaal goed gekomen. Misschien wil ik in de toekomst zelfs nog wel een bar in het buitenland openen.”

Bonus: recept van Tess, de Koko Klapa

Cocktail Koko Klapa uit Tess’ bar Dutch Courage Ⓒ Ming Chao

Ingrediënten

45 ml Hooghoudt RAW Genever, ’fatwashed’*

20 ml vers limoensap

10 ml passievruchtsiroop

1 dash Bittered Sling Kensington Aromatic

* ’Fatwash’ de jenever door hier wat gesmolten kokosolie door te roeren. Laat dit een nachtje in de vriezer staan en zeef het semi-bevroren mengsel de volgende dag door een theedoek of koffiefilter. De jenever is nu voorzien van een heerlijk en subtiel kokosaroma.

Bereiding

Shake alle ingrediënten in een cocktail shaker gevuld met ijsblokjes.

Vul een Old Fashioned-glas met ijsblokjes en schenk hier de cocktail in over.

Garneer met passievrucht en wat kokosrasp en enjoy!

