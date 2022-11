Op je vijftigste een kind krijgen: goed idee?

Complicaties

Terwijl Heidi’s oudste dochter net het ouderlijk huis verlaten heeft om te gaan studeren, overweegt Heidi aan nog een kind te beginnen. „Het willen en of het daadwerkelijk mogelijk is, zijn altijd twee verschillende dingen”, zegt Heidi. „De ’grote 50’ komt eraan en dingen worden gewoon moeilijker als je ouder wordt. Maar zou ik het willen? Ik denk van wel!” Daar waar haar 33-jarige man nog een prima leeftijd heeft om een eigen gezinnetje te beginnen, is dat voor Klum, die inmiddels 49 jaar is, wellicht wat moeilijker. Er kunnen eventuele complicaties optreden voor zowel moeder als baby.

Verschil

Aan de andere kant een kind krijgen op je vijftigste als je nog helemaal gezond, fit en vitaal bent, waarom niet? Er zijn genoeg mannen die rond hun 50ste voor het eerst vader worden of aan een tweede leg beginnen. Zo wordt Dj Tiësto (53) binnenkort vader van een tweede kindje met het 25-jarige Amerikaanse model Annika. Waar hij wordt gefeliciteerd, wordt er bij een vrouw van 50 die zwanger is toch een beetje fronsend gekeken, zo blijkt bijvoorbeeld uit de tweet van Wilma, die het zielig voor het kind vindt.

Aan het laat beginnen met kinderen zit een voordeel volgens Frits. Het vermindert namelijk de kans op een tweede leg in de relatie.

Benno schrijft dat krijgen van een kind op latere leeftijd risico’s met zich meebrengt.

Praat mee

