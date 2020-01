Fastfood op school laten bezorgen... Mag dat?

Een grote reden om te kiezen voor de middelbare school van mijn dochter (12) was omdat er een gezonde kantine was. Daarvoor werd ook reclame gemaakt in de brochure en op de open dag kregen we een heerlijke, zelfgemaakte tomatensoep. Maar laatst ving ik op dat ze op school een ’kipcorn’ had besteld en hoorde ik op de ouderavond dat ze de gezonde kantine hadden afschaft. ’Omdat scholieren buiten school snacken en we bleven zitten met het gezonde assortiment’. Tja, toen zakte mijn broek wel even af.

Fastfood

„We horen vaker dat scholieren fastfood of pakketten laten bezorgen op school”, zegt Rob van Ooijen van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) tegen de NOS. Hij kent voorbeelden van scholen die gezonde maaltijden serveren terwijl jongeren dan fastfood laten bezorgen. „Sommige scholen verbieden dat, maar het risico is dan dat scholieren buiten de school gaan afspreken. Veel scholen kiezen er daarom voor om te proberen scholieren bewuster maken van het belang van gezond voedsel.”

Rector Peter de Zoete van het Kennemer Lyceum in Overveen, een school met een ’gezonde kantine’, liet ouders van leerlingen vorige week weten dat de toename van bezorgers op school voor overlast zorgt. Het is er daarom niet meer toegestaan, staat in een mail die via de NRC naar buiten kwam.

Stoer doen

Gedragspsycholoog Niels Götz zegt tegen de NOS dat kinderen het bestelgedrag overnemen van anderen, zoals hun ouders. Ook denkt hij dat ’stoer doen’ een rol speelt. „De eerste keer dat je een pizza bestelt ben je de bink. Daarmee laat je ook zien dat je het geld hebt om onbekommerd te bestellen. Die neiging zie je bij kinderen extra sterk: de angst om uit/buiten de groep te vallen is extra groot. Het bestellen van maaltijden kan een manier zijn om populair (proberen) te zijn.”

Zelf blijf ik het moeilijk vinden om mijn pubers van 17 en 12 gezond te laten eten. Ze ’opereren’ inmiddels steeds meer buiten mijn (toe)zicht en er zijn tal van momenten waarop ze in de verleiding komen om ongezond(er) te eten.

Praat mee

Vertel eens, is dat bij jou ook een strijd? Bestelt jouw kind ook weleens een maaltijd op school? Of krijgt jouw kind gewoon het meegenomen brood op? Is er op jullie school (nog) wel een ’gezonde’ kantine? En zo ja, wat is daarmee jullie ervaring? Praat mee!

