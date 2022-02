Moet Nederland ook alle coronamaatregelen loslaten?

Einde in zicht

Het einde van de omicrongolf is binnen handbereik. Het aantal ziekenhuisopnames op de ic als gevolg van corona daalt tegen de verwachtingen in. Hoewel de coronabezetting in ziekenhuizen toenam, was er een daling op de ic. „Momenteel liggen er nog 17 coronapatiënten in ons ziekenhuis, van wie 3 op de ic”, meldt een woordvoerder van het MUMC+ in de Telegraaf. Als deze trend niet verandert, wordt er verwacht dat dit binnen een paar weken het einde betekent van de omicrongolf. Viroloog Bert Niesters zegt: „Eind februari moet het als het een beetje meezit dan toch wel afgelopen zijn met de meeste maatregelen.” IC-hoofd van het Amsterdam UMC Armand Girbes is het hiermee eens. Hij zegt: „Het beeld dat in andere landen als Denemarken en Groot-Brittannië al eerder duidelijk werd, komt hier nu ook. Als je dan ziet dat ze daar de beperkende algemene maatregelen opheffen, denk ik dat wij daar ook dichtbij zijn.”

2G-voorstel

Eerder vandaag bleek dat het 2G-voorstel van het kabinet waarschijnlijk niet ingevoerd zal worden. 2G houdt in dat mensen die gevaccineerd zijn of een herstelbewijs hebben toegang krijgen tot onder andere de horeca en cultuursector. Dit betekent dat ongevaccineerden hiervoor uitgesloten worden. SGP, CU en GL zijn hierop tegen. Coronaminister Ernst Kuipers zegt dat de invoering van 2G weinig effect zal hebben in de huidige situatie van het omicronvariant. Wat betekent dit voor de opheffing van de coronamaatregelen in Nederland?

Op internet wordt er volop getwitterd over het loslaten van de coronamaatregelen. Zo vindt Eelco dat Nederland Denemarken achterna moet.

Martijn is sceptisch over het loslaten van de maatregelen in Denemarken.

Deze twitteraar kan niet wachten om terug te gaan naar het leven van voor de coronamaatregelen.

Marjan is de mensen die de regels aan hun laars lappen zat.

Deze twitteraar stemt vóór vrijheid.

Praat mee

Ben jij het met deze twitteraars eens? Moet Nederland Denemarken volgen door alle coronamaatregelen los te laten? Of vind je dat alles te snel opengaat en dat te veel risico’s met zich meebrengt net als een half jaar geleden? Wat vind jij dat er moet gebeuren? Praat mee via onze Facebookpagina!