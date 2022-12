’Een warm huis doet meer met de gezelligheid dan je denkt’

„Sinds een paar weken heeft mijn man een nieuwe app. Trots toonde hij hoe hij hier precies op kan zien waar de kosten van energie naartoe gaan. Natuurlijk toonde ik belangstelling en vroeg hem die avond na het douchen wat nou die douchebeurt van mij gekost had. Ik had ook mijn haren gewassen dus dat zou best de moeite kunnen zijn. €2,70 bleek dat gekost te hebben. Jeetje, je kunt het maar beter weten.

Bekijk ook: Zo bespaar je 14 keer op je boodschappen

Hoeveel euro kost een douchebeurt?

Daar bleef het helaas niet bij… Om het beneden tot 18 graden te houden kostte dat wel €14,- wanneer de kachel ’s nachts aan blijft. Dus die ging uit.

Mijn man opperde ook om een elektrisch kacheltje neer te zetten, in de hoek waar we het meest zitten. Ondertussen dragen we allemaal al een sweater en een vest en zijn we niet echt gezellig met elkaar. De vertrouwde warmte als je thuis komt, blijkt toch meer met de gezelligheid te doen dan je denkt.

Sinterklaasavond

Op sinterklaasavond gingen de kaarsjes aan - en ja hoor - de kachel uit. De cadeautjes pakten we in de voorkamer uit, want daar brandde het elektrische kacheltje een beetje. Over mijn mooie blouse trok ik een sweater. Aan cadeaus geen gebrek, want we hebben het (gelukkig) financieel bovengemiddeld.

Ik vroeg hoe we het tijdens het eten gingen doen. Mij werd beloofd dat het tijdens het gourmetten wel warm zou worden. Afijn je wilt, zeker op zo’n avond de sfeer niet verpesten, dus drinken we maar een extra borreltje om het wat warmer te krijgen. En dat is nog gezellig ook. Uiteindelijk werd het tijdens het gourmetten zo warm dat de trui zelfs uit kon.

De volgende ochtend zei manlief: „Wat is het hier nog warm hier beneden.” Ach ja, dat zal nog wel van het gourmetten zijn, dachten we. Hij liep naar de voorkamer, checkte het elektrische kacheltje en ja hoor: deze stond nog heerlijk aan. Karma, de app rekende ons €17, - voor.

Met kerst nodig ik maar veel visite uit, want dan laat hij zich niet kennen en gaat de verwarming lekker aan.”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.