Merels kinderwens werd onverwacht vervuld: Max is een wonder

Merel en Norbert kennen elkaar van vroeger, maar liepen elkaar op hun 35ste pas weer tegen het lijf. Na een jaar samen gingen ze voor een kindje. „Vanwege mijn leeftijd had ik mij er al op ingesteld dat het niet in één keer zou lukken. En dat klopte: we konden moeilijk kinderen krijgen.”

De twee besloten de medische molen in te gaan. „Ik begon met iui-behandelingen. De eerste behandelingen waren niet heel ingrijpend, ook al waren die met hormonen. Wonder boven wonder raakte ik tussen de eerste en tweede behandeling zwanger. Helaas kreeg ik na 6 weken een miskraam. We deden in totaal zes behandelingen, maar beseften dat het ’m helaas niet ging worden.”

Slechte kwaliteit

Het stel stapte in 2016 over naar ICSI - een bijzondere vorm van IVF - omdat die behandeling een grotere slagingskans heeft. Omdat was gebleken dat Merel zwanger kon worden, bleven Norbert en Merel positief. ,,We deden vijf behandelingen, waarvan de vierde in Duitsland. Bij die vierde keer ontstond er niet eens een embryo. Ook de vijfde poging in een ander ziekenhuis mocht niet baten.

Ik had altijd maar minimale opbrengsten van eicellen. Norbert vond het niet leuk als ik zei dat het mijn schuld was, maar dat was voor mij een logische conclusie. Als er al embryo’s ontstonden, waren ze van slechte kwaliteit. We zijn altijd sterk gebleven en hebben de hoop niet opgegeven, maar het was voor mij verdrietig en moeilijk om zwangeren te zien; sommigen krijgen drie kinderen in vijf jaar. Waarom wij dan niet 1?”

Eiceldonatie

Na in totaal elf behandelingen besloten Norbert en Merel voor eiceldonatie te gaan. ,,Een bekende van ons had aangeboden donor te zijn. Vorig jaar zijn we de behandeling voor eiceldonatie dan ook met haar gestart. Drie hele mooie embryo’s zijn toen bij mij teruggeplaatst. Maar ook na drie terugplaatsingen gebeurde er opnieuw niks. Toen waren we echt heel erg teleurgesteld.”

Voor Merel was het daarna, vorig jaar augustus, dan ook even helemaal klaar. ,,Ik was het zat. We waren er altijd maar mee bezig. Ik stopte begin vorig jaar al met mijn stressvolle baan, leefde gezond, deed yogacursussen, slikte supplementen… Als zelfs dat niet hielp, wist ik het ook niet meer.”

Positief

En toen werd Merel december 2018 ineens niet ongesteld. Dat gebeurde nooit. ,,Ik moest die maand nog voor een laatste onderzoek naar het ziekenhuis en daarvoor uitsluiten dat ik zwanger was. Ik deed een test en was zwanger! Het duurde heel lang voor ik dat kon geloven.”

Het duurde even voordat Merel van haar zwangerschap kon genieten. ,,Ik dacht: ’Waarom zou het nu wél goed blijven gaan?’ Maar toen ik schopjes voelde, kon ik langzaam maar zeker toegeven dat het dit keer wel goed moest zitten.”

Rekening

Op 22 augustus kon ze haar zoontje dan eindelijk in haar armen sluiten. „Het bleef heel spannend, maar de testen en echo’s waren telkens goed. Het heeft lang geduurd, maar misschien heeft het zo moeten zijn. Uiteindelijk is hij toch echt een product van ons samen en hét bewijs dat je in het leven niks kunt voorspellen.”

„Onlangs kregen we de laatste rekening van onze laatste, niet geslaagde behandeling. Dat was even confronterend, maar het is het meer dan waard geweest. We hadden het nooit meer verwacht, maar zijn dankbaar voor elk moment dat we met hem hebben. Ik weet niet hoe het uiteindelijk is gelukt, maar hoe dan ook: Max is letterlijk en figuurlijk wonder!”

