Daghoroscoop 20 november

VANDAAG JARIG

Er zijn voldoende kansen om komend jaar een relatie aan te gaan, maar of die een vervolg krijgt is de vraag. U bent niet serieus genoeg op zoek. Zorg ervoor dat u als een tevreden mens in het leven staat en als u al problemen krijgt, zullen die vooral te wijten zijn aan een gebrek aan interesse.

RAM

De kosmos kan af en toe voor frictie zorgen, maar ook voor inzicht en perceptie. Voorkom dat ongeduld of een uitbarsting de prettige sfeer verstoort. Bereid u voor op zakelijke discussies en breng uw meningen vriendelijk onder woorden.

STIER

U kunt met opwindende kansen te maken krijgen die betrekking hebben op de start van een bedrijf aan huis. Maak plannen en vraag advies aan mensen die van wanten weten. Een vriend met een belangrijke baan kan nuttige hulp bieden.

TWEELINGEN

Er kan sprake zijn van onzekerheid. Kijk goed om u heen voor u een sprong waagt en beloof niet meer dan u waar kunt maken. Iemand die u na staat kan momenteel meer steun gebruiken en zou blij zijn als u uw expertise wilt delen.

KREEFT

Koester geen te hoge verwachtingen en laat u verrassen. Er kan een stille aanbidder opduiken maar laat uw fantasie niet op hol slaan. Verbeter uw werkomstandigheden en betrek daar collega’s bij. Weersta de verleiding om te gokken.

LEEUW

U kunt in de spotlights terechtkomen. Uw vitaliteit neemt toe en zult goed in staat zijn om uw mening naar voren te brengen. Doe dat beknopt. Hoort u bij het management dan zult u voorop moeten lopen en besluiten moeten nemen.

MAAGD

Probeer achter de schermen te werken en zo min mogelijk aandacht te trekken. Wees teder en bezorgd voor de mensen die u liefhebt en probeer ze te verrassen. Ga op zoek naar boeken e.d. als uw belangstelling toeneemt voor spiritualiteit.

WEEGSCHAAL

Ga met tact te werk en zorg dat u van alle feiten op de hoogte bent als u onderhandelt met autoriteiten. Door origineel te denken krijgt u een situatie onder de knie. Een lezing of speech zal met enthousiasme worden ontvangen.

SCHORPIOEN

U hebt een levendige fantasie en kunt geweldige ideeën ontwikkelen door groot te denken en geen tijd te verspillen aan details. Geef een geheimzinnige kwaal de nodige aandacht en schuif een bezoek aan een arts niet voor u uit.

BOOGSCHUTTER

Complexe trends belagen u; enerzijds kunt u zeggen wat u wilt, anderzijds kan het moeite kosten anderen voor uw mening te winnen. U doet er verstandig aan u goed voor te bereiden zodat uw ideeën tot hun recht komen.

STEENBOK

Als u beseft dat u even sterk kunt zijn als de concurrentie, zult u genieten van de uitdagingen waarmee u te maken krijgt. U blijft anderen voor door te luisteren naar hetgeen ze zeggen. U kunt een trucje leren dat u succes zal bezorgen.

WATERMAN

De meeste situaties verlopen goed als u luistert naar hetgeen anderen zeggen. Ook al is uw inzicht goed ontwikkeld, toch kan het moeite kosten om ideeën snel en beknopt samen te vatten. Zorg dat u gewapend bent tegen griep.

VISSEN

Uw inventieve geest zal u van pas komen. Het dringt tot niemand door hoe ingenieus u bent als u dat niet duidelijk maakt. Denk eraan er patent op te nemen en er reclame voor te maken als u met een nieuwe gadget op de markt komt.

