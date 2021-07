Daghoroscoop 29 juli - Dring je mening niet op, Steenbok

VANDAAG JARIG

Omdat je je snel zorgen maakt over de gezondheid van familie is het noodzaak dat je emotioneel in balans bent. Een montere stemming werkt constructief. Ook goede sociale contacten helpen mee om gevoelsmatig in evenwicht te blijven. Focus kortom op hetgeen ook voor jezelf van belang is.

RAM

Let op je uitgaven want je hebt de neiging meer uit te geven dan je van plan bent. In de liefde ben je impulsief en als dat tot een aanzoek leidt, kan dat geen kwaad. Investeer in je geluk; aan liefde hangt geen prijskaartje.

STIER

Onfortuinlijke ontwikkelingen zullen je raken als je niet alles onder controle hebt. Om een situatie weer meester te worden moet je eerst je gevoelens in de hand krijgen. Teleurstelling gaat voorbij; houd intussen het hoofd hoog.

TWEELINGEN

Een misverstand met je partner kan worden opgelost; een eerlijk gesprek zet wat krom is recht. Plaats zaken in het juiste perspectief. Je kunt veel aan, meer dan je vaak denkt, en je meeste zorgen zijn onbetekenend.

KREEFT

Professionele of zakelijke beslommeringen kunnen je op de proef stellen. Je betrokkenheid bij anderen bezorgt je een pluspunt. Je kunt gevraagd worden voor een leidinggevende positie. Investeer in het comfort van je huis.

LEEUW

Je wordt graag gewaardeerd; wie niet! Richt je energie op datgene wat voor jou belangrijk is. Consternatie op de werkvloer kan voor opschudding zorgen en als je je daarover opwindt, zal dat niet in je voordeel zijn. Jammer dus.

MAAGD

Door gebrek aan energie zul je geen zin hebben in bepaalde activiteiten. Zoek een rustig plekje om te werken. Op financieel gebied kun je inventieve oplossingen bedenken of een lucratief pad naar de toekomst ontdekken.

WEEGSCHAAL

Je trekt met charme mensen naar je toe en in gezelschap zul je niet alleen staan. Wees niet te ontvankelijk voor vleierij en probeer de motieven van anderen te doorzien. Ga niet af op eerste indrukken en vertrouw mensen niet te snel.

SCHORPIOEN

Een collega kan wat huilerig zijn en een troostend woord nodig hebben. Pas extra op als je een dieet volgt en een lunchafspraak hebt; houd het bij een salade. Een geheim rendez-vous kan leuk worden. Plan een gezellige avond.

BOOGSCHUTTER

Je vindingrijke geest kan briljante ideeën leveren. De tijd die je in lezen steekt, is welbesteed. Ook familie kan nuttige informatie voor je hebben. Praat met collega’s voor een praktisch advies als je zelf besluiteloos bent.

STEENBOK

Je kunt nu grote stappen vooruit zetten; meerderen zien in je een gunstig licht en dat heeft en positief effect op je toekomst. Weersta de verleiding te rebelleren en anderen je mening op te dringen. Zet vaker charme in.

WATERMAN

Veranderingen thuis kunnen je werk beïnvloeden en spanning oproepen. Geef privéomstandigheden voorrang boven zaken . Misschien kun je een korte vakantie inlassen. Je financiële intuïtie is goed, vooral m.b.t. vastgoed.

VISSEN

Een zomergriep kan de oorzaak zijn als je je minder goed voelt. Geef lichamelijk welzijn extra aandacht en mijd stress. Bouw met extra vitamines en gezonde voeding je immuunsysteem op. Vermijd overtollige calorieën.

