’Niet smeren en daardoor huidkanker? Dan ook geen behandeling’

Pislink

Misschien hoor ik het wel meer óf wordt er dit jaar luider geschreeuwd, maar de roep om jezelf vooral níet in te smeren en ook je kinderen onbeschermd in de zon te laten, maakt me pislink. Huidkanker is geen voetwrat en een melanoom al helemaal niet. Ik heb er al ruim acht jaar stress van. Het sluimert altijd ergens op de achtergrond, het is nooit een dag uit mijn hoofd.

Doodgaan

Onlangs nog, hoorde ik iemand vertellen dat een kennis was overleden aan kanker. Heel jong nog, net vader geworden. ’Bleek een uitzaaiing van een melanoom van tien jaar eerder’, zei hij er achteloos achteraan. Ik reageerde niet, maar voelde mijn hartslag direct omhooggaan en ik kreeg het zweet in mijn handen. Zie je wel. Het kan dus tien jaar later ook nog. Ik kan er nog steeds aan doodgaan.

Foute boel

Smeren deed je vroeger niet zoals nu. Als puber lag ik nog net niet in de pure olijfolie op een luchtbed te bakken, alles voor die bruine tint. Ik nam met enige regelmaat een 10-rittenkaart op de zonnebank, zodat ik ook in de winter iets van mijn zo gehate spierwitte lijf afkwam. Had ik toen maar geweten wat ik mezelf aandeed en ik werd niet eens bruin, alleen maar rood. En toen zat er dus ineens dat gekke plekje op mijn arm. Foute boel.

Huidkanker

Als ik weer zo’n zelfingenomen orakel hoor blaten hoe absurd smeren is en hoe gevaarlijk ook, dan gun ik zo iemand voor een uur het gevoel dat ik had toen ik de diagnose kreeg. Een uurtje maar, dat is genoeg, echt. Ga je dan nog door met je ongefundeerde geschreeuw, dan moet je formulier ondertekenen waarop staat dat je afziet van iedere vorm van zorg als blijkt dat je ooit huidkanker krijgt.

Nonsens

Dat is hard ja, maar ik vind het nog veel harder dat er nu kinderen opgroeien in gezinnen waar deze nonsens gepredikt wordt. Dat er deze zomer kinderen onnodig bloot staan aan UV-stralen en daar misschien nu alleen maar een beetje door verbranden, maar over 20 jaar de vruchten van plukken (en bedankt, pap en mam!).

In gesprek

Het zal bij wensen blijven, van mijn kant dan. Je wordt hier namelijk ook geholpen door artsen als je het er zelf naar gemaakt hebt. En dat is maar goed ook natuurlijk, het einde zou anders zoek zijn. ’Ik heb huidkanker gehad en wil me wel beschermen, maar liever niet met zonnebrand’, las ik op social media. Ik heb die vrouw in een reactie voorgesteld eens met iemand in gesprek te gaan die een geliefde verloor aan huidkanker. Die zijn een heel stuk makkelijker te vinden dan iemand die een geliefde verloor aan zonnebrand.

Stay safe

De nieuwe wappiehype maakt woest, maar ook strijdlustig. Laten we tegengas blijven geven, vooral blijven vertrouwen op de wetenschap, laten we smeren tot we een ons wegen en de zorg niet onnodig belasten met eigenwijsheid. En laten we allemaal Sjamadriaan gaan volgen, ons licht in de duisternis. Hij kaart niet alleen misstanden aan, maar komt ook met informatie waar je wél blind op kunt varen. Fijne zomer. Stay safe.

