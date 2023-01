’Ik val op mijn personal trainer’

„Misschien moeten we een bloedtestje doen”, zei mijn huisarts toen ik me met klachten over aanhoudende hoofdpijn bij haar meldde. Zowel mijn bloeddruk als cholesterol bleek veel te hoog. Het jarenlange werken als kok in de horeca, met veel stress, onregelmatig eten en te weinig bewegen, had z’n tol geëist. Ik schrok me wild. Ik was pas 53, straks zou ik een hartaanval of een hersenbloeding krijgen!

Dieet

De huisarts verwees me door naar een diëtist, die me een vetarm dieet voorschreef en me adviseerde naar de sportschool te gaan. Daar zag ik tegenop. Ik was bang dat ik daar tussen allemaal jonge en strakke mensen terecht zou komen. Maar ik hoorde van een buurvrouw dat zij lid was van een leuk fitnesscentrum waar veel 50-plussers rondlopen. Daar meldde ik me aan.

Bij de intake bleek dat ik echt een heel slechte conditie had en werd me aangeraden om een personal trainer te nemen, zodat ik intensief begeleid zou kunnen worden. „Peter kan je wel trainen”, zei de vrouw achter de receptie. „Zal ik hem je telefoonnummer geven?”

Adembenemend knap

De volgende dag werd ik al gebeld en drie dagen later stond ik oog in oog met Peter. Mijn hart ging sneller kloppen toen ik hem zag. Lang, donker, gespierd en geen grammetje vet. Adembenemend knap! Ik moest meteen denken aan de film Good Luck to you, Leo Grande, waarin Emma Thompson een vrouw van 60 speelt die een veel jongere gigolo inhuurt.

Ik ben heel lang single en heb al minstens acht jaar geen seks gehad. Ik miste het helemaal niet, maar toen ik Peter zag, ontwaakte er een vlammetje. Ik riep mezelf tot de orde. Ik heb geen kinderen, maar hij zou met gemak mijn zoon kunnen zijn.

Single

Het klikte meteen tussen ons. Hij bleek pas 31 te zijn, dus 22 jaar jonger dan ik. Ook hij was al een tijd single. „De meeste vrouwen van mijn leeftijd zijn zo oppervlakkig en alleen maar met hun uiterlijk bezig”, zei hij. Om de week deed hij een meting van mijn vet- en spiermassa. Omdat ik hem niet wilde teleurstellen, deed ik enorm mijn best.

Hoewel ik het nauwelijks kon betalen, ging ik van één naar twee keer per week. We werden steeds dikkere maatjes, we praatten over boeken, kunst, films en restaurants. Ik was inmiddels smoorverliefd op hem. En ik had het gevoel dat hij mij óók heel leuk vond, hij raakte me echt veel vaker aan dan nodig.

Fantaseren

Ik begon steeds vaker over hem te fantaseren. Zou ik hem een keertje mee uit vragen? Of bij mij thuis uitnodigen, zodat ik voor hem kon koken? Tot vorige week. Ik heb opnieuw een bloedonderzoek laten doen en alles is nu piekfijn in orde. „Misschien kunnen we dan weer terug naar één keer per week trainen”, zei Peter. „En had ik je al verteld dat ik een heel leuk meisje heb leren kennen?”

Ik voelde me vreselijk toen hij dat zei. En nu vraag ik me af of ik in actie moet komen. Zal ik Peter vertellen wat ik voor hem voel? Er zijn tenslotte heel veel stellen met een groot leeftijdsverschil. Of loop ik dan het risico dat ik hem afschrik en hij helemaal niets meer met mij te maken wil hebben? Ik weet niet wat ik moet doen. Zo doorgaan kan in elk geval niet. De kans is veel te groot dat ik hem uiteindelijk bespring. En dan maak ik hem helemaal aan het schrikken…”

De rubriek ’Opgebiecht’ is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Namen zijn gefingeerd.

