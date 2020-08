Wie verdient een make-over verwendag?

De make-over vindt plaats op 24 augsutus in Halfweg (bij Amsterdam) en is in samenwerking met Rob Peetoom. Je wordt deze dag volledig in de watten gelegd en gefotografeerd voor VROUW Magazine.

Voorwaarden:

Haargroei moet terug zijn om te kunnen stylen.

De behandeling is niet langer dan een jaar geleden.

Stuur vóór 20 augustus een bericht naar [email protected] o.v.v. ‘verwendag’. Vermeld je maat, lengte, mailadres, telefoonnummer en stuur ook een foto van jezelf. De reiskosten worden vergoed.