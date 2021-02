Wat is PDS? En wat doe je ertegen?

Wat is PDS?

Bij het Prikkelbare Darm Syndroom is er sprake van een verstoring van de functie van het maag-darmkanaal. Bij veel mensen met PDS beweegt de dikke darm of te veel of te weinig, met diarree of verstoppingen als gevolg. Het syndroom wordt gezien als een verstoring in de hersen-darm-as, zo legt expert Marijke Boersma van Maag Lever Darm Stichting uit.

„Er gaat ergens iets mis in de communicatie tussen de darmen en de hersenen. Ze geven verstoorde signalen aan elkaar af, waardoor er klachten rondom de buik ontstaan. Die klachten worden gekenmerkt door buikpijn, buikkrampen, problemen met de ontlasting, een opgezette buik of winderigheid.”

Over de oorzaken is nog altijd weinig bekend, maar uit recent onderzoek van KU Leuven blijkt dat een bacteriële infectie wel eens ten grondslag zou kunnen liggen aan PDS. „Het zou dus kunnen dat als je ooit een voedselinfectie hebt gehad, je darmen hier zo van slag zijn geraakt dat je lichaam PDS heeft ontwikkeld.”

„Anderzijds kun je ook PDS krijgen als je nog nooit een voedselinfectie hebt gehad”, benadrukt Boersma. Volgens haar is het een understatement dat PDS je leven kan beïnvloeden. Zo vertellen twee patiënten in de folder van de Maag Lever Darm Stichting: „Het is ontzettend vermoeiend. Ik kom soms zwetend van de wc af, dan moet ik echt eerst even bijkomen.” En: „Als ik in een restaurant met vriendinnen ben, moet ik altijd weer snel naar de wc. Dan moet ik lang zitten. Het is een soort pijnaanval en kramp. Je voelt je klein en vernederd, zeker als er dan andere mensen staan te wachten.”

PDS symptomen

Het klachtenpatroon bij PDS is vaak wisselend. Sommige mensen ervaren continu klachten, terwijl anderen langdurig klachtenvrij zijn. Zelfs bij één persoon kunnen de klachten van dag tot dag verschillen. Ook de hevigheid van de klachten wisselt sterk van persoon tot persoon.

Buikpijn die is gerelateerd aan de ontlasting

Problemen met de ontlasting: diarree en/of verstopping

Opgezette buik en/of opgeblazen gevoel

Overmatige winderigheid

Vrijwel alle mensen met PDS geven aan dat voeding van invloed is op hun klachten en dat bepaalde voedingsmiddelen klachten verergeren.

Leven met PDS

Irene Poppe (33) weet maar al te goed hoe pijnlijk de bovenstaande PDS-symptomen kunnen zijn. Ze kampt al sinds haar vroege jeugd met PDS-aanvallen. In haar studententijd werd dit zo hevig dat ze besloot tijdelijk te stoppen met haar studie Onderwijskunde. „Om erachter te komen wat ik precies onder de leden had, moest ik een aantal onderzoeken ondergaan.”

Dat Irene vervolgens de diagnose PDS kreeg, was voor haar een opluchting. Toch volgde er een grote teleurstelling: „Artsen zeiden dat er geen PDS-medicijn was en dus geen behandeling mogelijk was. Ik moest er maar mee leren leven.” De arts schreef haar daarom jarenlang Diclofenac voor – een ontstekingsremmer en pijnstiller. De pijnstiller zorgde voor verlichting waardoor ze haar studie succesvol kon afronden, maar loste haar darmprobleem niet op.

PDS dieet

„Jaren verstreken toen er opeens een artikel van een gezondheidsmagazine mijn aandacht trok over het FODMAP-dieet, speciaal voor mensen met PDS”, vertelt Irene. Het FODMAP-dieet is geen dieet om af te vallen, maar een manier om erachter te komen welke voedingsstoffen mogelijk klachten van PDS veroorzaken.

Het skippen of minderen van producten waar bepaalde type koolhydraten in zitten, kunnen zorgen voor verlichting van darmklachten. Irene vervolgt: „Ik zocht contact met een gespecialiseerde maag- en darm diëtist om te onderzoeken of het aanpassen van mijn voeding iets voor mij zou kunnen zijn. Dankzij een andere manier van eten kwam ik erachter dat bijvoorbeeld champignons en bonen boosdoeners zijn voor mij. Het gaf zoveel pijnverlichting toen ik wist wat ik wel en niet kon eten!”

„Toen ik eenmaal mijn weg had gevonden in de juiste voeding, verdwenen de klachten als sneeuw voor de zon. Zo kon ik ook eindelijk weer strakkere kleding aan, terwijl ik dat jaren niet kon omdat de druk te pijnlijk was op mijn buik. Inmiddels ben ik zo goed als pijnvrij.”

Irene raadt iedereen met PDS-klachten aan om onder begeleiding van een specialist op dit gebied het FODMAP-dieet te volgen. Het is een complex dieet, omdat het zelf uitsluiten van groepen voedingsmiddelen tot tekorten aan vezelinname en andere voedingsstoffen kan leiden. Bovendien worden drie behandeluren bij een diëtist gedekt door de basisverzekering van alle zorgverzekeraars.

De Maag Lever Darm Stichting en het Voedingscentrum beamen dat het FODMAP-dieet bij sommige patiënten goed kan werken. Naast het FODMAP-dieet zijn er voor mensen met PDS nog een aantal andere behandelopties.

Enkele producten uit het FODMAP-dieet op een rij

FODMAP-arm: eten waardoor je minder klachten kunt krijgen

Brood gemaakt van 100% spelt (niet meer dan twee sneetjes per dag)

Havermout

Alle soorten rijst behalve Basmati, Pandan, Risotto

Mihoen

Glutenvrije pasta

Groenten: andijvie, aubergine, augurk, champignons uit blik, chili peper, courgette, gember, komkommer, olijven, rode paprika, rabarber, radijs, rucola, sla, spinazie, taugé, tomaat, witlof, wortel

Aardappelen

Fruit: aardbei, ananas, bosbes, citroen, druiven, framboos, kiwi (green & gold), kokosnoot, limoen, mandarijn, meloen Galia, honing en Cantaloupe, mineola, passievrucht, rabarber, sinaasappel

Lactosevrije producten zoals: kwark, pudding yoghurt

Alle harde kazen: Cheddar, Goudse, Edammer, Emmenthaler

Eieren

Onbewerkt vlees

Suikers: kristalsuiker, poedersuiker, palmsuiker, rietsuiker

FODMAP-rijk: eten waardoor je meer klachten kunt krijgen