Een mondkapje dragen in het OV... Hoe moeilijk is het?

Dagelijks reisden in Nederland zo’n 4,75 miljoen mensen met het ov. Ongeveer een kwart daarvan reist met de trein. Dan praten we over een gemiddelde werkdag. De trein die ik moet hebben, tussen Utrecht en Amsterdam, hoorde officieel niet eens bij de volste treinen. Maar dat-ie ramvol zat, bleek wel uit het feit dat het voor de conducteurs te druk was om door de gangpaden te lopen. Dan hebben we het over het pre-corona-tijdperk.

Mondkapjes

Tijdens onze ’intelligente’ lockdown kon ik me daarvan haast geen voorstelling meer maken toen ik me met mijn vitale beroep, bij hoge uitzondering, in het openbaar vervoer waagde. Ik vreesde er toch een beetje voor dat ik schouder aan schouder in de trein zou staan, zoals ik dat al zo’n zeven jaar deed op het traject tussen Amsterdam en Utrecht. Maar dat was niet de situatie: er zaten vijf mensen in de 2e klas en de 1e klas had ik zelfs helemaal voor mezelf.

Vanaf 1 juni is er veel veranderd. De (niet medische) mondkapjes zijn vanaf 13 jaar verplicht. Het leek wel een vrijbrief om het ov weer massaal in te zetten als dagelijks vervoermiddel, leerde de ervaring. ’Gebruik het ov alleen als het noodzakelijk is’, werd er gesteld. Niet voor uitjes. Drukte moest nog steeds vermeden worden en thuiswerken bleef de norm. Wie zich in het begin van de zesde maand aan het ov waagde, zag al verschil met de maand ervoor. De mondkapjes leken wel een vrijbrief om tegen de norm van het thuiswerken in te gaan. Na 1 juli kwam daarbij dat je ook mocht reizen wanneer het geen noodzaak had. We mogen weer voor ’de lol’ in de trein. Mits je een mondkapje over je mond en neus schuift.

Boete

Nou, mij niet gezien om voor m’n plezier met het ov te reizen. Zo lollig vind ik het namelijk niet meer als velen het lastig blijken te vinden zich aan een paar regels te houden: zet een mondkapje op in het ov, houd 1,5 meter afstand en reis zoveel mogelijk buiten de spits. Gebruik mondkapjes in de bus, trein, tram, metro en op veerboten en ponten. Doe je dat niet, dan riskeer je een boete van 95 euro. Maar die boete vind ik zo vreselijk nog niet. Het risico dat jij loopt en het risico dat je voor anderen vergroot, valt hierbij toch in het niet?

En ja, zo’n mondkapje is niet prettig. En ook ik vind het vreselijk irritant als ik als een clowntje de trein verlaat, omdat ik steeds vergeet dat ik dan even geen lipstick moet opdoen. Om vervolgens met een rode waas om m’n lippen het perron te betreden. Mijn foundation doe ik ’s ochtends voor niets op, want die wordt er weer afgestoomd door de ontstane damp in het mondkapje. Reikt de temperatuur boven de 25 graden celsius, dan ontstaat er een mini-sauna op mijn gezicht. Irritant! Vreselijk benauwd. Maar vast niet zo benauwend als het hebben van corona.

Provoceren

Vorige week zat ik in de trein met acht anderen: vier voor me en vier achter me. Van de vier waar ik zicht op had - ik schatte ze allemaal onder de 20 - hadden drie hun mondkapje op hun kin hangen. Keek ik achter me, zag ik dat de meerderheid hetzelfde deed. Ik, die zich aan de regels hield, was in de minderheid. Ik durf heus voor mezelf op te komen (ook bij de kapper vraag ik gerust of ze hun mondkapje willen opzetten), maar ik kreeg de vraag of ze hun mondkapje wilden opzetten niet over mijn lippen. Zonder die vraag werd ik al met vuurspuwende puberogen minderwaardig aangekeken. Zo voelde het althans. Het leek verdacht veel op provoceren. Is het niet dragen van een mondkapje ’het nieuwe stoer’? Is het afzetten tegen het mondkapje het nieuwe roken? Draag dat ding gewoon, hoe moeilijk is het?