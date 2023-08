Daghoroscoop 9 augustus - Sterrenbeeld Steenbok: Blijf ver van elk machtsspel!

VANDAAG JARIG

Jij zet jezelf graag in het middelpunt van jouw gedachten, maar het kan ook leerzaam zijn en voldoening geven om eens op anderen te focussen. Aardig zijn voor andere mensen is belangrijker dan persoonlijke vaardigheden etaleren. Let op je gezondheid en zorg dat je energie op peil is.

STERRENBEELD RAM (21/3 - 19/4)

Hard werken en genomen verantwoordelijkheden kunnen nu resulteren in het bereiken van een speciaal doel. Richt vandaag alle aandacht op jouw wensen en doelstellingen en wijk geen meter van het juiste pad af. Werk zo veel mogelijk samen.

STERRENBEELD STIER (20/4 - 20/5)

Jongeren kunnen klagen dat hun ouders onredelijk zijn, maar moeten ook leren feiten te onderkennen. Ouders kunnen moeite hebben met het vinden van een redelijk compromis en zich gedwongen voelen tot uitleg ter wille van de vrede.

STERRENBEELD TWEELINGEN (21/5 - 20/6)

Verdiep je in de gewoonten en culturen van landen die jij in de nabije toekomst wil bezoeken. Onderzoek ook de klimaatomstandigheden, zodat je de juiste kleren inpakt. Jouw huidige inspanning zal op een passend moment worden beloond.

Bekijk ook: Dít is wat volle maan met jou doet

STERRENBEELD KREEFT (21/6 - 22/7)

Je hebt genoeg ideeën die geld kunnen opleveren, maar om ze in praktijk te brengen, blijf je nog weleens in gebreke. Een financieel adviseur kan jou informeren over de realistische waarde van je plannen, en of er succes mee te behalen valt.

STERRENBEELD LEEUW (23/7 - 22/8)

Ergernis op de werkvloer kan tot een boze stemming leiden. Probeer rustig te blijven, zodat de pan niet overkookt. Mensen die ertoe doen, kunnen je helpen bij jouw aspiraties, carrière en het verbeteren van je sociale positie.

STERRENBEELD MAAGD (23/8 - 22/9)

Mensen met wie je jouw leven deelt, maar niet noodzakelijkerwijs je emoties – zoals huisgenoten of collega’s, kunnen vandaag de dienst uitmaken. Trek het je niet aan; naarmate de dag vordert kun je vervelende ervaringen achter je laten.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL (23/9 - 22/10)

Ongemakkelijke invloeden spelen een rol en dat kan op je zenuwen werken. Blijf alert als je bij een riskante onderneming betrokken bent en houd je aan veiligheidsvoorschriften. Wees ook extra voorzichtig met hete voorwerpen.

STERRENBEELD SCHORPIOEN (23/10 - 21/11)

Je zult verstandige keuzes moeten maken. Een machtsstrijd kan in heftigheid toenemen en op de spits gedreven worden. Probeer te ontspannen. Schrijvers en journalisten gaan waarschijnlijk een creatieve dag tegemoet.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER (22/11 - 21/12)

Met de nodige inspanning kunnen vorderingen worden gemaakt en als je fair en redelijk onderhandelt, kun je een voorsprong nemen bij een zakelijke deal. Houd je aan de regels in het verkeer en vooral aan de maximum snelheid.

STERRENBEELD STEENBOK (22/12 - 19/1)

Concentreer je op hetgeen urgent en belangrijk is. Zakelijke en financiële problemen kunnen complex zijn en de ego’s van de diverse betrokkenen kunnen de zaken nog ingewikkelder maken. Blijf ver van elk machtsspel.

STERRENBEELD WATERMAN (20/1 - 19/2)

Vertraag de gang van zaken enigszins als het jou allemaal te snel gaat. Gehaast zaken afwikkelen, is meestal onverstandig. Een goede stemming en optimisme zullen je een extra impuls geven om je takenlijstje netjes af te werken.

STERRENBEELD VISSEN (20/2 - 20/3)

Neem een dag vrij als je je niet goed voelt en rust uit, bekijk een film of lees een boek. Ook kunst beleven is een doeltreffende en heilzame activiteit, die jou een medium biedt om je in volledige vrijheid emotioneel uit te drukken.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.