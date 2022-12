Amalia jarig! Prinses in beeld door de jaren heen

0 jaar

Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, werd op 7 december 2003 geboren in Den Haag. Ze woog bij haar geboorte 3310 gram en was 52 centimeter lang.

1 jaar

Een vrolijk en blij meisje op haar eerste verjaardag met papa en mama en oma Beatrix.

2 jaar

Haar 2de verjaardag vierde ze in Argentinië. Ze is inmiddels geen enig kind meer, want zusje Alexia werd eerder dat jaar op 26 juni geboren.

3 jaar

Mooi aangekleed voor de doop van gravin Leonore, dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien en nichtje van Amalia.

4 jaar

Prinses Amalia viert vandaag feest in haar witte jurkje, want haar zusje, prinses Alexia, is op deze dag namelijk 2 jaar geworden.

5 jaar

Ze vierde deze verjaardag in Wassenaar samen met haar ouders en twee zusjes.

6 jaar

Een koninklijk gaapje op de tribune tijdens het Europees Kampioenschap schaatsen.

7 jaar

Amalia blaast flink op haar vuvuzela om het Nederlands elftal in de WK-finale tegen Spanje van 2010 succes te wensen.

8 jaar

Lekker dicht bij oma Beatrix in Italië, klaar voor de koninklijke fotosessie met de familie.

9 jaar

Prinses Amalia moedigt het Nederlands heren hockeyteam aan tijdens de Olympische Spelen in Londen.

10 jaar

Officiële inhuldiging van Willem-Alexander als Koning der Nederlanden op 30 april 2013. Amalia wordt daardoor Prinses van Oranje en officieel troonopvolgster. Hier oefent onze toekomstige koningin alvast haar koninklijke zwaaitje.

11 jaar

De jaarlijkse fotosessie in Lech. In tegenstelling tot haar vader draagt Amalia wél een helm. En in de lievelingskleur van veel meisjes: roze!

12 jaar

Prinses Amalia gaat vandaag voor het eerst naar het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Vlak voordat zij wil wegfietsen maakt trotse papa Willem-Alexander nog even een leuk kiekje.

13 jaar

Amalia heeft een verstuikte enkel, maar doet gewoon vrolijk mee aan het zomerse fotomoment op landgoed De Horsten, met krukken en al.

14 jaar

Op vrijdag 8 juli 2017 kwamen Amalia en haar vader samen binnenvaren in de Groote Sloot, om zich op een originele manier te melden voor de jaarlijkse zomerfotosessie voor de pers.

15 jaar

Op 13 juli 2018 werd bij Villa Eikenhorst een fotosessie gehouden van de koninklijke familie. Amalia komt als eerste naar buiten als een échte royal lady.

16 jaar

Amalia laat op deze foto zien dat ze ook sportief is. Met haar basketbal-actie scoorde ze vooral bij het publiek veel punten op deze vrolijke Koningsdag in Amersfoort.

17 jaar

Amalia gaat haar laatste jaar als minderjarige in. Bij haar volgende verjaardag in 2021 wordt de prinses troongerechtigd!

18 jaar

Een bijzonder jaar voor Amalia: ze was voor het eerst aanwezig bij het voorlezen van de troonrede.

19 jaar

De kroonprinses gaat dit jaar haar negentiende levensjaar in. Ze woont tijdelijk weer thuis bij haar ouders in plaats van in haar studentenwoning in Amsterdam, wegens bedreigingen van buitenaf. Gelukkig gaat het naar omstandigheden goed met haar!

