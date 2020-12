Van 0 tot en met 17... Hiep hiep hoera Amalia!

Ⓒ ANP

Het zal je maar gebeuren dat je wordt geboren als prinses van Oranje-Nassau. Voor Amalia is dat vandaag, 7 december, precies 17 jaar geleden. Met dit kijkje in het familiealbum zien we hoe een guitig klein meisje is opgegroeid tot een prachtige prinses die haar laatste jaar als minderjarige ingaat.