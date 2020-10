Over mijn lijk, het programma waarin jonge, terminale patiënten worden gevolgd in hun ziekteproces, was de grote winnaar van het Gouden Televizier-Gala 2020. Linda de Lange (35) is de vrouw van Alex, een van de deelnemers van het achtste seizoen van het programma. Hij heeft een hersentumor en is de enige uit zijn seizoen die nog in leven is.