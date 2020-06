Daghoroscoop 5 juni

VANDAAG JARIG

Als u ander werk of een baan zoekt neem dan niet te snel een besluit; analyseer uw toekomstmogelijkheden – zaken liggen soms anders dan het lijkt. Dat geldt ook voor uw gezondheid: geen drastische wijzigingen, eerst alles bestuderen. Ga niet voorbij aan uw intellectuele vermogens.

RAM

Uw gevoeligheid en subtiliteit nemen toe en kunnen leiden tot een vertoon van psychische deskundigheid. Uw vermoedens zijn waarschijnlijk bruikbaar dus luister naar het stemmetje in uw achterhoofd. Denk niet te veel na.

STIER

Iemand uit het verleden aan wie u recent niet meer hebt gedacht kan ongewenst opduiken. Neem de tijd om maatregelen te treffen. Goede daden die u vandaag verricht zullen worden beloond met erkenning en goedkeuring.

TWEELINGEN

Het kan een ongebruikelijke dag worden. In de kosmische mix zijn allerlei volatiele elementen aanwezig. Iemand kan u de verkeerde weg wijzen of u maakt kennis met mensen die u liever niet had ontmoet. Vrienden zijn wispelturig.

KREEFT

Er is sprake van gemengde kosmische trends die waarschijnlijk naar de gunstige kant doorslaan. Verrassend nieuws over geld waarop u lang hebt gewacht zal voor een glimlach zorgen. Geef het niet in één keer uit.

LEEUW

Een prima dag om met vakantie te gaan of een zakelijke trip te ondernemen. U zult niet alleen veel leren en ervaren maar ook leuke contacten leggen. Iedere vorm van communicatie zal het beoogde doel bereiken, en meer.

MAAGD

Als u wacht op de terugbetaling van een schuld. probeer die dan vandaag te innen. Maak duidelijk dat u het geld nodig hebt. Een nieuwe studie zal fascinerend blijken zodra u het jargon begrijpt en de tijd waard zijn die u erin steekt.

WEEGSCHAAL

Uw emoties kunnen in hoge mate beïnvloed worden door wat wordt gezegd of geschreven. Bent u werkzaam op het gebied van informatie of communicatie dan kunt u uitstekende ideeën opdoen via de kennis van vrienden.

SCHORPIOEN

Opnieuw aan een leerproces beginnen kan beangstigend zijn maar ook prikkelend en door nieuwe vaardigheden aan uw repertoire toe te voegen vergroot u uw kansen en wordt u meer waard voor potentiële werkgevers.

BOOGSCHUTTER

U kunt veel leren door te studeren of uw gezonde verstand te gebruiken. Een instituut of groot bedrijf kan u uitdagen uw werk volgens het boekje te doen. Als u welsprekend bent zult u het juiste zeggen op het goede moment.

STEENBOK

De dag zal voorbij vliegen, of u nu thuis bent of aan het werk. Optimisme en grootse plannen kunnen u op ramkoers brengen met de realiteit, zeker als u thuis een renovatie overweegt. Huur liever een vakman dan zelf te klussen.

WATERMAN

Kennis opdoen is altijd nuttig. Studenten zullen profiteren van gezamenlijke research voor overeenkomstige opdrachten. Twee stel hersens bereikt meer dan één. Ook een coach of mentor kan helpen onderwerpen beter te begrijpen.

VISSEN

Het is onwaarschijnlijk dat de dag zonder ergernis zal verlopen, al kunt u deze beperken door gewoon uw best te doen. Geld of familie kan zorgen veroorzaken die moeten worden opgelost. Raak niet te opgewonden van een belofte.