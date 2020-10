Daghoroscoop 30 oktober

VANDAAG JARIG

U kunt te maken krijgen met dramatische wendingen in het leven van kinderen. Wonen in een warm klimaat is beter voor u dan kou. In het algemeen zijn kruidige maaltijden goed voor u – eten dat het lichaam verwarmt, zoals uien, knoflook, en pepers. U warm kleden heeft ook een heilzaam effect.

RAM

Behoud op het werk uw gevoel voor humor. Zet een doordrammer met een paar goed gekozen woorden op z’n nummer en laat het daarbij. Windt u niet op over een maatregel die in uw ogen overbodig is als het sop de kool niet waard is.

STIER

Problemen zijn waarschijnlijk het gevolg van andermans fouten of onnauwkeurigheid. Het kan moeite kosten niet boos te worden, maar misschien bent u zelf niet duidelijk genoeg geweest. Het kan veel moeite kosten iemand te overtuigen.

TWEELINGEN

Luister naar uw intuïtie, maar als u niet 100% zeker bent van een zaak is uitstel het beste. Baseer uw mening niet op ongecontroleerde of vluchtige informatie. Blijf op uw hoede; u kunt gemakkelijk in iemands val lopen.

KREEFT

Als werk zich ophoopt steekt u misschien te veel tijd in één bepaalde opdracht. Doe uw mond open als u iets dwarszit. Te hard werken kan hoofdpijn, maagklachten en te hoge bloeddruk opleveren. Geld maakt niet gelukkig.

LEEUW

Ga niet tot het uiterste als u een sport beoefent; u neigt naar overdrijving. Laat u niet overdonderen noch forceren. Dit geldt tevens voor een liefdesaffaire. Geef geen krimp en laat u niet op het verkeerde been zetten door een opmerking.

MAAGD

Binnen een relatie kunt u aanvoelen dat er iets scheef zit, maar op vragen zult u geen bevredigend antwoord krijgen. Wees standvastig en oefen geduld. Leg u erbij neer dat sommige mensen niet gelukkig zijn als ze geen problemen hebben.

WEEGSCHAAL

Houdt u op de vlakte en geef geen commentaar als iemand roddelt. Besef dat het in uw nadeel kan zijn als u persoonlijke voorkeur een rol laat spelen bij zakelijke besluiten. Neem een optie als u een huis ziet dat u bevalt.

SCHORPIOEN

Instabiliteit, onbekendheid en onvoorspelbaarheid kunnen u blokkeren. Het is niet duidelijk of dit tijdelijk is of een begin. Ook als u alles perfect regelt, zult u zich erbij moeten neerleggen dat anderen het anders willen.

BOOGSCHUTTER

U kunt vandaag makkelijk iets kwijtraken. Neem zelf de verantwoordelijkheid voor bezittingen waaraan u gehecht bent als u aan het verhuizen bent. Controleer informatie, vooral als het om een geliefde gaat.

STEENBOK

U zult de laatste maanden van het jaar extra hard moeten werken om een gesteld doel te bereiken. Concentreer u op en project waarvan juist de details van belang zijn. Begin volgend jaar zult u daar de vruchten van kunnen plukken.

WATERMAN

Een vriend(in) kan van gedachten veranderen over een uitstapje waarvoor u al hebt betaald. U mag daarover best ontevreden zijn. Wees selectief waar het uitnodigingen betreft; u hoeft niet op alles in te gaan.

VISSEN

Uw geweten kan u in de weg zitten m.b.t. een ontwikkeling in uw carrière. Ga stijlvol om met verantwoordelijkheden. Door research te doen kunt u op een potentiële goudmijn stuiten. Neem een besluit dat uw toekomst veilig stelt.