Achter het nieuws Cardioloog: ’Je kunt sterven aan een gebroken hart’

Het gebroken hart-syndroom bestaat echt, en het kan fataal zijn. Ⓒ Getty Images

Na de vijfde sterfdag van George Michael op 25 december, heeft een van zijn jeugdvrienden verteld dat de zanger in zijn ogen is overleden aan liefdesverdriet. Kan liefdesverdriet je daadwerkelijk fataal worden? We bespreken het met cardioloog Janneke Wittekoek.