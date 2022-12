Moeten scholen voor een gezonde lunch zorgen?

Uit cijfers van het Nederlands Jeugdinstituut blijkt dat in 2021 15,5 procent van de 4- tot 12-jarigen overgewicht had. Bij kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar lag dit percentage op 15,9 procent en voor jongeren tussen de 16 en 20 jaar was dat 18,6 procent.

Een gezonde schoollunch als oplossing hiervoor, had bij een pilot in Limburg een positief effect volgens KRO-NCRV: na vier jaar waren de kinderen gezonder. Verschillende scholen experimenteren er al mee, mede vanwege de stijgende prijzen en de daarbij komende armoede in Nederland.

Gezonde lunch invoeren

Naast een betere gezondheid van de kinderen, gaan hun ouders er financieel gezien ook op vooruit. Uit een onderzoek van Petter Lundborg, economisch wetenschapper aan de Lund University, blijkt dat het inkomen van ouders van kinderen die meededen aan een schoollunch-programma met drie procent steeg, en dat van arme gezinnen met zes procent.

Invoeren dus, zo luidt het op Twitter. Maar niet iedereen is het daarmee eens.

Slecht idee

De vraag is hoe die lunch betaald gaat worden. En wie het gaat organiseren, aangezien er een tekort is aan leraren. Ook is niet iedere ouder het ermee eens dat de school gaat bepalen wat het kind eet. Is het echt zo’n goed idee om kinderen te voorzien van een gezonde schoollunch?

Reactie

Een sympathiek idee, maar de oorzaak moet worden aangepakt, zo vindt Yvonne.

Erica vindt een gezonde lunch belangrijk. Er zou volgens haar zelfs een voedingsdeskundige op school moeten zijn.

Twitteraar @OKatert ziet niet hoe dit plan zou werken.

Naast een lunch ook een ontbijt, vindt Twitteraar @tuinvosje.

De school die bepaalt wat je kind eet? Liever niet, zegt Twitteraar @MerkxRadoslaw.

Praat mee

Vind jij dat scholen kinderen een gezonde lunch moeten aanbieden? Om overgewicht en armoede tegen te gaan? Of zie je dat niet zitten, omdat de school dan bepaalt wat je kind eet - en er bovendien al een lerarentekort is, dus wie gaat het allemaal in goede banen leiden?

