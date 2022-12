Daghoroscoop 27 december - Sterrenbeeld Boogschutter: Die verwijten kunnen kloppen!

VANDAAG JARIG

Het wordt een jaar van emotioneel herstel, waarin knoestige problemen voorrang moeten krijgen. Pessimisme zal moeten plaatsmaken voor optimisme en als je therapie volgt om dat te bereiken, moet je grote sprongen maken om af te rekenen met kwellingen uit het verleden.

STERRENBEELD RAM

Als je gaat werken wordt het een winstgevende en productieve dag. Schrijf naast je goede voornemens ook je doelstellingen op voor komend jaar. De lokale krant kan een bron van informatie zijn als je op zoek bent naar werk.

STERRENBEELD STIER

Het zal je bevallen om weer aan het werk te gaan en de normale routine te hervatten. Iets wat moest blijven liggen, kan nu worden afgemaakt. Doe boodschappen en vul de koelkast bij. Laat de dierenarts je huisdieren de jaarlijkse injecties geven.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Maak een fietstocht of bind de ski’s onder. Laat je vrolijk uitlachen als je voor het eerst op de latten staat; je weet dat je zult doorzetten tot hun lachen verstomt en omslaat in bewondering. Maak foto’s van geliefden.

STERRENBEELD KREEFT

Doe iets nieuws om de adrenaline in jouw bloed te voelen. Ga lunchen met iemand die je lang niet hebt gesproken. Een aantrekkelijk iemand kan je aandacht vangen en jouw fantasie prikkelen. Op intimiteit rust zegen.

STERRENBEELD LEEUW

Doe over financiële problemen niet geheimzinnig. Vraag je partner om bij te springen als je iets niet kunt betalen. Sta open voor een compromis als je gevraagd wordt om akkoord te gaan met iets waarmee je het oneens bent.

STERRENBEELD MAAGD

Ga aan het werk. Een belangrijke klant of cliënt heeft je nodig of de baas vertrouwt je een groot project toe. Hoewel je dat het liefst alleen zult doen, is het verstandiger om iets te delegeren. Bereid je voor op de uitverkoop, als klant of verkoper.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Je moet gedisciplineerd aan de slag om iets af te ronden. Laat je creditcard thuis als je gaat shoppen. Dit is geen goed moment om nieuwe spullen te kopen; kijk eerst rond. Wacht tot na Nieuwjaar als je een verhuizing overweegt.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Veranderingen op huiselijk gebied nemen vorm aan. Je gaat een huis kopen, renoveren of verhuizen en dat zal een direct effect hebben op jouw dagelijks leven. Een gebeurtenis kan knagen en je afleiden. Probeer er niet aan te denken.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Hoewel er veel vraag naar je is, is dit geen dag voor een feestje. Mensen kunnen je verwijten dat je besluiteloos bent en dat kan kloppen. Over zaken moet nu eenmaal soms worden nagedacht. Praat met je baas over je werk.

STERRENBEELD STEENBOK

Neem energiek ter hand wat nog gedaan moet worden, zodat je het nieuwe jaar met een schone lei kunt beginnen. Neem geen nieuwe opdrachten aan. Je hebt goede ideeën en moet doelgericht aan de slag. Mijd onbetrouwbare mensen.

STERRENBEELD WATERMAN

Toekomstplannen worden gunstig beïnvloed. Als je je flexibel opstelt kunnen zaken worden afgehandeld. Maak gebruik van je ervaring en houd vast aan hetgeen je weet. Jouw carrière neemt een vlucht als je relaties goed onderhoudt.

STERRENBEELD VISSEN

Na alle kerstgeneugten roept de realiteit. Andere mensen heb je voorlopig genoeg gezien en het is verstandig om nu alleen contact te onderhouden met degenen die echt van belang zijn. Mijd directe confrontaties met publiek en klanten.

