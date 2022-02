Premium Het beste van De Telegraaf

Columns & Opinie ’Wat is dat toch dat mannen een foto van hun geslachtsdeel rondsturen?’

Door Catherine Keyl

„De meesten vinden het raar dat ze er na 30 jaar nog last van hebben. Maar dat is niet raar. Het is wetenschappelijk aangetoond. (Onderzoek Nel Draijer).”

Eerst maar even waarom ik verbaasd was: in sommige talkshows werd de vraag gesteld of er na Marc Overmars nog meer gevallen zouden komen. Er werd gedacht dat het nu wel zo’n beetje voorbij zou zijn. Ik denk eerlijk gezegd dat het net is begonnen.