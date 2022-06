Is het verhogen van de sigarettenprijs te veel bemoeienis van de overheid?

Prijsverhogingen

De prijsverhoging moet volgens De Telegraaf in stapjes plaats gaan vinden. Pakjes sigaretten die nu nog €8 euro kosten kunnen al snel oplopen tot een tientje. Dat zal uiteindelijk dus nog verder oplopen, als het aan Staatssecretaris van Ooijen (CU) ligt. Hij overlegt op dit moment in de Tweede Kamer of de prijsverhogingen werkelijkheid kunnen worden.

Stoppen met roken

Uit diverse onderzoeken is gebleken de helft van rokers pas bij reusachtige prijsverhogingen overweegt te stoppen. Het plan van Van Ooijen is onderdeel van het streven naar een ‘rookvrije generatie’ in 2040. Hij heeft zijn plannen gebaseerd op regelgeving in Australië: de koploper op het gebied van dure rookwaren. Daar zijn sigaretten wereldwijd het duurst, namelijk 24 euro. Daar leidden de enorme prijsstijgingen tot een veel lager percentage rokers. Waar 21 jaar geleden 25% van Australiërs rookten, rookt in 2021 nog maar 11%.

In Nederland rookte in 2021 20,6% van de 18-plussers, waarvan 2,7% zware rokers zijn, oftewel 20 sigaretten of meer per dag. In 2014 rookte 25,7% van alle 18-plussers, volgens het Trimbos Kennisinstituut. In Nieuw Zeeland geldt een streng anti-rookbeleid, zo val te lezen in De Telegraaf. Daar werd vorig jaar een wet voorgesteld waarmee inwoners die na 2008 geboren zijn geen sigaretten mogen kopen.

Bemoeienis

Maar zijn die prijsstijgingen een goed idee, of is het eigenlijk te veel bemoeienis van de overheid? Want hoe zit het dan met alcohol, frisdrank, snoep of vette snacks? Waar de Rijksoverheid zich wel inzet voor gezonde voeding met weinig zout, vet en suiker, zie je de prijs van die producten niet flink oplopen.

Reacties

Karin gelooft dat de prijsverhogingen het aantal rokers kan terugdringen.

Bert vindt de prijsstijgingen gekkenwerk, maar dat vindt hij van roken zelf ook!

Marcel vindt het opvallend dat alcohol buiten schot blijft als het om prijsstijgingen gaat.

Praat mee

