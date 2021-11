Daghoroscoop 27 november - Wees lief voor jezelf, Waterman

VANDAAG JARIG

Qua carrière wordt 2022 geen indrukwekkend jaar; je emotionele welzijn of het verwerken van het verleden kan een grotere rol spelen. In financieel opzicht zul je er komend jaar goed voorstaan en dat wordt nog beter in 2023. Probeer te analyseren wat voor jou het beste dieet is.

ZONDAG JARIG

Pluto heeft gedurende de laatste 20 jaar de lakens in de financiële sector van je horoscoop uitgedeeld en zal dat ook komend jaar doen. Jouw radar blijft in dat opzicht goed afgesteld. Zorg dat je communicatieve apparaten up-to-date zijn; je zult ze nodig hebben om geld te verdienen.

RAM

Hoewel het je vaak lukt om aan een voorbije romance een goede vriend(in) over te houden, doe je er momenteel het beste aan je laatste ex een tijdje met rust te laten. Speel, waar het je toekomst betreft, op zeker.

STIER

Een geschikt periode breekt aan om een bijbaantje te zoeken. Sla niets af; heb je eenmaal een voet tussen de deur, dan is de weg naar binnen eenvoudiger. Strooi geen zout in wonden als je ruzie hebt met een oudere.

TWEELINGEN

Bekijk in tijden van tegenspoed de zaken ook eens vanuit andere gezichtshoeken. Veranderingen kunnen pijnlijk zijn, maar daar ben je tegen opgewassen. Sla acht op een aanwijzing waarmee je je bestaan kunt verbeteren.

KREEFT

Relaties gedijen voor zowel gehuwden als prille geliefden. Goede manieren zullen gewaardeerd worden. Ga zondag wat serieuzer in op een veelbelovende relatie. Bespreek zaken als huisvesting en gezamenlijke financiën.

LEEUW

Als je op zoek bent naar een nieuwe liefde, kun je dit weekend iemand ontmoeten. Trek er niet alleen op uit; in groepsverband is je kans op succes groter. Breid je sociale kringetje uit. Betaal terug wat je iemand schuldig bent.

MAAGD

Tijdens een sociaal evenement kun je iemand ontmoeten die je aan een betere baan kan helpen. Reageer alert als je lichaam je op de één of andere manier op een mankement attendeert. Handhaaf de harmonie in je dagelijkse leven.

WEEGSCHAAL

De prijs van kwalitatief goed kinderspeelgoed is vaak hoog. Gebruik je fantasie en kijk eens rond in een kringloopwinkel of op de markt. Laat op liefdesgebied niet doodbloeden wat goed is en betrouwbaar.

SCHORPIOEN

Nostalgische gevoelens kunnen je tot nadenken stemmen. Het bijhouden van een dagboek kan een prettige uitlaatklep zijn. Hoewel je houdt van het sociale leven, wil je zondag liever thuisblijven en aan verplichtingen voldoen.

BOOGSCHUTTER

Leg een latente ruzie met familie of buren bij. Het is beter om over problemen te praten dan ze dood te zwijgen. Let tijdens het winkelen op kleine kinderen; ze kunnen gemakkelijk zoekraken of iets slopen.

STEENBOK

Je kunt een paar unieke geschenken vinden als je gaat shoppen. Ook kan je een interessante kans worden geboden. Begin niet aan werk waarvoor je niet bent opgeleid. Misschien kun je met een hobby iets bijverdienen.

WATERMAN

Wees weer eens lief voor jezelf. Schuif onplezierige karweitjes van je af en kom tegemoet aan je hang naar gezelligheid. Spendeer een deel van je weekend aan een sport of hobby. Nodig spontaan een paar mensen uit.

VISSEN

Er kan zich een vrij en onafhankelijk gevoel van je meester maken. Dat voelt goed, zelfs als je fysiek niet optimaal functioneert. Zorg voor voldoende slaap en gezonde voeding. Sta open voor de verlangens van je partner.

