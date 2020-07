Vlees noch vis: vegarecepten voor op de BBQ!

Ik heb geen tuin. Nou ja, ik heb een piepklein binnenplaatsje, maar daar kun je net in je eentje een kopje koffie drinken. Met een gezin van inmiddels 7 personen inclusief aanhang is eten onder de sterren er dus niet bij.

In het verleden kaapten we weleens gewoon een parkeerplaats. Lampionnen in de boom en een behangtafel op schragen; het was best te doen. Kwestie van boos kijkende buurtgenoten op jacht naar een vrije parkeerplek subsesievelijk negeren.

Tegenwoordig heeft oudste zoon met zijn vriend dus een eigen huis (o mijn god, hoe oud ben ik inmiddels?) En zij hebben dus wel een tuin. En een barbecue. Oudste zoon eet geen vlees, dus we hadden even wat overredingskracht nodig voor we bij hem in de tuin de fik in de kolen mochten steken, maar met een kaasburger (tip: Yellowburger, daarmee krijg je zelfs de verstokte spareribfan aan de gebakken kaas) wisten we hem te paaien.

Geen vlees

Maar toen kwam dochter thuis met een nieuw lief. Gezellige jongen hoor, leuke sproeten ook en hij speelt sax, maar ja, die eet dus ook geen vlees. En dochter zelf vindt uitgebakken spekjes heerlijk, maar grote steaks hoeven van haar niet echt en de vriend van oudste is inmiddels zo gewend aan een vleesloos bestaan (je gaat niet in je eentje aan de gehaktbal als je ook samen falafel kan eten) dat hij de gewone hamburger behoorlijk is ontwend. Kortom: de balans wel/geen vlees begint bij ons behoorlijk door te slaan naar geen. En dat is best te doen aan de reguliere eettafel, want ik word de laatste tijd doodgegooid met vegetarische kookboeken. Maar aan de houten buitentafel met als kooktoestel een rokende barbecue vind ik het toch een stuk lastiger. Gepofte aardappels, Yellowburgers en stokbrood met kruidenboter. Veel verder kwam ik niet.

Maar gelukkig is daar altijd weer de hippe vegetariër en haar vriendinnen van Greenfoodlab om me uit de culinaire nood te helpen. Vier recepten voor de verstokte vega’s die ook weleens iets anders willen dan sla en stokbrood tijdens de barbecue.

Taco’s met aubergine

Nodig voor 4 personen:

2 aubergines

8 soft shell (mini) taco’s

200 g zwarte bonen (uit blik)

100 g maïs (uit blik)

1 rode paprika

1 avocado

Voor de auberginemarinade:

1 tomaat

1 kleine ui

1 limoen

15 g koriander

1 tl zout

peper naar smaak

Maken:

1. Verwijder de uiteinden van de aubergines. Snijd elke aubergine in de lengte in 8 plakken. Smeer in met olijfolie en bestrooi met zout naar smaak.

2. Grill de aubergines rondom bruin en laat doorgaren aan de zijkant (indirecte warmte) van de BBQ en/of sluit de deksel van de BBQ.

1. Meng de ingrediënten van de aubergine marinade en maak tot een grove saus met behulp van een keukenmachine of staafmixer. Schep de saus over de gegaarde aubergine parten.

1. Verwarm de soft shell taco’s volgens de instructies op de verpakking.

2. Spoel de zwarte bonen en mais af en doe deze samen in een kom.

3. Verwijder de zaadlijsten van de paprika en snijd het vruchtvlees in kleine blokjes, snijd het vruchtvlees van de avocado in blokjes en voeg de paprika- en avocadoblokjes toe aan de kom met de zwarte bonen en mais. Hussel het geheel door elkaar.

4. Serveer de soft shell taco’s met de vulling en de plakken aubergine.

Galette met perzik en roomijs

Nodig voor 1 galette

250 g plantaardige boter, ongezouten (Flora Plant)

300 g bloem

50 g + 2 el fijne kristalsuiker

250 ml koud water

500 g verse perziken

10 takjes tijm

500 ml plantaardig vanille-ijs

4 tl vloeibare honing

½ tl zout

Maken:

1. Snijd de ’boter’ in plakken van ongeveer 1 cm, verdeel de helft hiervan over een bakplaat en zet de plaat minimaal 30 minuten in de vriezer.

2. Doe de bloem, suiker en zout samen met de overgebleven Flora Plant in een keukenmachine en mix het geheel door 10 keer op de pulse-knop de drukken. Zo mengen de ingrediënten zonder dat het geheel te zacht wordt door de warmte van het draaien. Voeg de bevroren ’boter’ toe en pulseer totdat er een kruimeldeeg ontstaat met kruimels van ongeveer 1 cm x 1 cm. Voeg het koude water toe en pulseer wederom ongeveer 10 keer. Check of het deeg stevig genoeg is door een gedeelte met je handen bij elkaar te drukken. Als het blijft plakken is het deeg klaar.

3. Verdeel het deeg over het aanrecht en breng het geheel samen met je handen. Zorg ervoor dat je het deeg niet intensief gaat kneden, het mag niet zacht worden. Rol, wanneer je het deeg samen hebt gebracht tot een schijf, het geheel ruim in plasticfolie. Rol het geheel terwijl het nog in plasticfolie zit met behulp van een deegroller uit totdat het deeg ongeveer 5 mm dik is. Verplaats het uitgerolde deeg naar de koelkast en laat het hier 45 minuten afkoelen.

4. Schil ondertussen de verse perziken, verwijder de pitten en snijd het vruchtvlees in plakken.

5. Vet een gietijzeren pan in met en verdeel hier 2 eetlepels kristalsuiker over. Verplaats het deeg naar de gietijzeren pan of vuurvaste ovenschaal, verdeel de perziken, honing en takjes tijm over het deeg en vouw het deeg naar binnen, gedeeltelijk over de perziken heen. Dek de gietijzeren pan af met aluminiumfolie of een groot pannendeksel.

6. Zet de gietijzeren pan op een medium warme plek op de barbecue en laat de galette langzaam garen. Dit duurt ongeveer 30 minuten.

7. Serveer de galette direct met bolletjes plantaardig vanille-ijs.

Bloemkoolwings met yoghurtdip

Nodig voor 4 personen:

1 kg bloemkool

100 g panko

100 g ongezouten plantaardige boter (Flora Plant)

150 ml melk

1 ei

1 el srirachasaus

2 tl paprikapoeder

1 tl kurkumapoeder

½ tl chilivlokken

½ tl knoflookpoeder

½ tl uienpoeder

½ tl zout

Voor de kruiden-yoghurtdip

4 el yoghurt

5 g verse krulpeterselie, fijngesneden

5 g verse munt, fijngesneden

¼ tl knoflookpoeder

2 el mayonaise

zout en peper

Maken:

1. Meng voor de kruiden-yoghurtdip alle ingrediënten door elkaar, breng op smaak met zout en peper en bewaar de dip tot gebruik in de koelkast.

2. Snijd de bloemkool in roosjes die groot genoeg zijn om op de barbecue te grillen zonder dat ze tussen het rooster door vallen.

3. Doe het paprikapoeder, kurkumapoeder, knoflookpoeder, uienpoeder, chilivlokken en zout in een kom samen met de panko.

4. Smelt de plantaardige boter in een steelpan en laat het vervolgens 5 minuten afkoelen. Meng ondertussen in een kom de melk en de sriracha saus door elkaar. Breek een eitje boven de kom, voeg de gesmolten boter toe en roer het geheel goed door totdat er een glad beslag ontstaat.

5. Doe een handje bloemkoolroosjes in het beslag, schud het overige beslag van de bloemkoolroosjes en haal ze vervolgens door het gekruide pankomengsel. Verdeel ze over een hittebestendige schaal en herhaal deze stap tot alle bloemkoolroosjes gecoat zijn met panko. Dek de schaal af met aluminiumfolie.

6. Zet de hittebestendige schaal 15 minuten op de barbecue totdat de bloemkoolroosjes beetgaar zijn. Grill de bloemkoolroosjes nog 5 minuten direct op de barbecue terwijl je deze halverwege de kooktijd een keer omdraait.

7. Serveer de kruidige bloemkoolwings met de kruiden-yoghurtdip.

Maiskolf met parmezaanboter

Nodig voor 4 personen:

8 maiskolven

250 g plantaardige boter, gezouten (Flora Plant)

100 g Parmezaanse kaas, geraspt

3 teentjes knoflook, geperst

2 limoenen

Maken:

1. Laat de boter op kamertemperatuur worden en meng dit met de Parmezaanse kaas en knoflook tot een gladde knoflook-Parmezaanboter. Bewaar tot later gebruik in de koelkast.

2. Verwijder de buitenste bladeren van de maiskolven of pel deze naar achter. Kook de maiskolven ongeveer 10 minuten voor in kokendheet water met een snufje zout. Laat de maiskolven uitlekken terwijl je de barbecue voorbereidt en goed heet laat worden.

3. Bestrijk de maiskolven met een laag knoflook-Parmezaanboter en rooster deze in 10 minuten rondom gaar op de barbecue. Bestrijk de maiskolven halverwege de kooktijd nog een keer met de knoflook-Parmezaanboter.

4. Snijd de limoenen in partjes en serveer met de gegrilde maiskolven met knoflook-Parmezaanboter.