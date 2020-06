‘Het nieuwe normaal: streef vooral de niet-perfecte wereld na!’

In de VROUW-podcast Zo doet zij dat deelt de succesvolle ondernemerscoach en schrijfster haar ideeën bij het nieuwe normaal. „Geluk kun je niet 365 dagen per jaar nastreven. Ik vind het eerder verdacht als mensen pretenderen dit wel te doen.”

Positief

In Zo doet zij dat spreekt Vrouw-redacteur Sabine Leenhouts met inspirerende vrouwen die haar door de crisis heen helpen. In deze aflevering: hoe houd je je mentaal sterk als alles wat normaal was ineens verandert? Hoe blijf je positief en wat kan er juist wél in coronatijd? Kelly Weekers geeft tips!

