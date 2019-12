10 keer lekker kijken met Kerstmis

Kerst op Chateau Meiland

Seizoen 1 en 2 gingen veel te snel voorbij, en daarom zijn we Martien, Erica en jongste dochter Maxime eeuwig dankbaar dat we deze kerst nog vier keer bij hun Franse Chateau Meiland mogen binnenkijken. De serie bestaat uit vier afleveringen, waarvan de laatste twee worden uitgezonden op 23 en 24 december. Als klap op de vuurpijl is er op 30 december ook nog een oudejaarsspecial. Heb je de eerste twee gemist (16 en 17 december), dan kijk je die terug via KIJK. Maak je klaar voor flikkerlichtjes, takkenzooi en natuurlijk eindeloos wijnen, wijnen, wijnen. Wat goeeeeeeed!

23 en 24 december op SBS6.

The Spirit of Christmas

Kate Jordan gaat op reis naar Vermont, voor de verkoop van een hotel aldaar. Haar baas waarschuwt: ’In het hotel woont een geest’. Nuchter als de advocate is gaat ze, maar hoort ze ’s nachts toch vreemde dingen. Die dingen blijkt de geest van een superknappe, overleden man te zijn. Hoe het afloopt vertellen we niet, maar de film zit van begin tot eind vol romantiek (tissues zijn geen overbodige luxe), humor en, natuurlijk: kerst.

Te zien op Netflix (trailer).

Hjem til Jul (Home for Christmas)

Een hilarische miniserie over eeuwige vrijgezel Johanne. Elke kerst is zij degene die zonder partner komt aanzetten, waardoor haar familie haar niet serieus neemt. Dit jaar heeft ze beloofd dat ze haar nieuwe geliefde meeneemt. Het enige probleem: ze is nog steeds vrijgezel. Haar enige doel, een vriendje vinden vóór Kerstmis, brengt haar in geweldig grappige situaties.

Te zien op Netflix (trailer).

Office Christmas Party

Hadden we allemaal maar zo’n geniaal kerstfeest op ons werk. Alle ingrediënten voor een uur en drie kwartier lachen zijn aanwezig: flauwe (seks)grappen, dronken collega’s, gênante situaties én Jennifer Aniston en Jason Bateman (kennen we ook van Ozark) in de hoofdrol. Alleen de trailer is al om te gieren.

Te zien via Ziggo Go (trailer).

Klaus

Je kerst is niet compleet zonder corny animatiefilm. Klaus is een echte klassieker en kan daarom niet ontbreken in dit repertoire. De film volgt het verhaal van Jesper, een verwend joch met een rijke vader, die op een bijzondere, onverwachte manier zingeving vindt. Een hartverwarmende film voor jong én oud.

Te zien op Netflix (trailer).

Home Alone

Gewoon, omdat het geen kerst is zonder dat je deze gezien hebt.

Kerstavond om 20:30 uur op SBS6.

Love Actually

Net als Home Alone kan Kerstmis niet voorbijgaan zonder dat je Love Actually hebt gezien. Liefst samen met je geliefde onder een dekentje op de bank (of beter nog: in bed). Voor degene die ’m nog nooit gezien heeft: de film volgt acht personages die allen op hun eigen bijzondere manier met de liefde in aanraking komen. Alleen al het feit dat Hugh Grant een rol heeft is reden genoeg om te kijken.

Te zien via Netflix, of op Eerste kerstdag om 20:30 uur op Net5 (trailer).

Huisvrouwen Bestaan Niet 2

Heb je nog helemaal geen plannen voor de kerstdagen, dan is de bios je beste vriend. Koop een XL bak popcorn of een zak M&M’s en ga lekker zitten voor Huisvrouwen Bestaan Niet 2. Een superkomische film, waarin Loes Luca, Eva van de Wijdeven en Jelka van Houten vrouwen (respectievelijk: Loes, Marjolein en Gijsje) vertolken die ieder op hun eigen manier worstelen met hun (liefdes)leven. Zo kan Loes geen relatie onderhouden en verlangt ze naar echt contact, heeft Marjolein drie kinderen en een ingekakte relatie en lijkt Gijsje een perfect leven te leiden.

Kijk op Pathe.nl voor tickets en tijden in een bios bij jou in de buurt (trailer).

The Holiday

Twee vrouwen, één probleem: liefde. Of eerder: een gebrek daaraan. Filmmaker Amanda uit Los Angeles (de wonderschone Cameron Diaz) dumpt haar vriend nadat ze erachter komt dat hij vreemdgaat en de Engelse Iris (Kate Winslet), woonachtig in een klein, Brits dorp, is verliefd op haar onbereikbare collega. De twee besluiten voor een week van woonplaats te ruilen, waardoor hun liefdesleven alleen nog maar turbulenter wordt. Kerstklassieker pur sang mét ultraknappe Jude Law. Just saying.

Te zien op Netflix (trailer).

Kerst bij Koosje

Een heerlijke kerstserie, mét Katja Schuurman. Daarnaast zie je Merel (Eva van de Wijdeven) die samen met haar vader en broers Rick een hotel runt. Merels moeder Koosje is dit hotel begonnen, maar is overleden. Het gezin doet er alles aan om het hotel te laten voortbestaan. Dit gaat echter niet zonder slag of stoot, want er is geen Kerstman geregeld, het diner lijkt in het water te vallen en dat allemaal terwijl het hotel ramvol zit met onder andere een strenge recensent. Als dat maar goed gaat…

Te zien op Videoland (trailer).

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.