Daghoroscoop 30 juli - Houd het nog even geheim, Boogschutter!

VANDAAG JARIG

Hoewel je als Leeuw snel verliefd wordt, wordt die neiging komend jaar getemperd. Je wordt voorzichtiger, neemt er meer de tijd voor. Romantische kansen kunnen ontstaan tijdens je werk of bij sportieve activiteiten. Het kan tot complicaties leiden als collega’s aantrekkelijker worden.

ZONDAG JARIG

In je loopbaan kan instabiliteit de overhand krijgen waardoor allerlei zaken spontaan veranderen. Blijf in jezelf geloven; dat is de boodschap vanuit de kosmos. Laat tot je doordringen dat verandering het begin kan zijn van een beter pad naar de toekomst. Wees blij met elke koerswijziging.

RAM

Neem deel aan sportieve activiteiten of bestel kaartjes voor een wedstrijd. Een prima weekend om tuinmeubelen, kampeerartikelen of gereedschap aan te schaffen. Koop kwaliteit waarvan je lang plezier kunt hebben; let op aanbiedingen.

STIER

Verwikkeld in een prille romance, zul je niet veel anders willen dan knuffelen. Gehuwden kunnen die wens natuurlijk ook hebben. Soms moet je je een opoffering getroosten om een speciaal doel te bereiken, maar daarom niet getreurd.

TWEELINGEN

Het nemen van een ingrijpend besluit kan moeite kosten. Je hebt veel om over na te denken en weinig zin om je los te maken van de veilige omstandigheden waarin je verkeert. Twijfel kan zowel jezelf als anderen verwarren.

KREEFT

Er lijkt sprake van een samenzijn met gelijkgestemden en dat zal je op je praatstoel zetten. Er is iets gaande in je leven waarover je opgetogen bent. Verspil dit weekend niet te veel tijd en plan je agenda zo efficiënt mogelijk.

LEEUW

Je zal blij zijn dat het weekend is. Misschien bent je niet helemaal fit. Begin niet aan intensieve fysieke activiteiten en probeer zondag uit te slapen. Moedig kinderen aan zich uit te leven of anderszins actief te zijn; berg hun gsm op.

MAAG

Let op je directe omgeving als je wilt weten wie je bent en wat je waard bent. Bedenk wie afhankelijk van je zijn en of je dat zo wilt houden. Geliefden kunnen zich verwaarloosd voelen. Interesse is de basis van genegenheid.

WEEGSCHAAL

Maak niet te veel afspraken. Zorg dat je waar voor je geld krijgt als je iets koopt. Een doel dat vorige week nog onbereikbaar leek kan ineens dichtbij zijn. Je weet hoe je mensen moet charmeren; daar is niets mis mee.

SCHORPIOEN

Liefde en vriendschap lijken dit weekend te beheersen. Een volle agenda houdt je in beweging, maar je zal je gedachten er niet steeds bij hebben. Je fantasie kan op hol slaan en dat is gevaarlijk, Schorpioen!

BOOGSCHUTTER

Speciale afspraken maken een goede tijdsindeling van belang. Probeer iets origineels tot stand te brengen; je kunt jezelf verrassen met een talent waarvan je niet wist dat je erover beschikt. Houd het nog even geheim.

STEENBOK

Ga op huizenjacht maar besluit niets over één nacht ijs. Een nieuwe baan kan betekenen dat je je een beter huis kunt veroorloven. Zoek een locatie die past bij je positie, en beslis met je verstand, niet met je gevoel.

WATERMAN

Plotselinge veranderingen kunnen je plannen torpederen, maar kunnen noodzakelijk zijn om toekomstige groei te garanderen. Angst of druk van buitenaf kan je een ongemakkelijk gevoel geven, maar heeft ook zin.

VISSEN

Je goede bedoelingen zijn je beste bescherming. Weeg de tijd die je voor jezelf hebt af tegen de tijd die werkt. Een goede balans is belangrijk voor je welzijn. Noteer mooie ideeën en wacht met uitwerken tot na het weekend.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.