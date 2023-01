’Ik had zo’n haast dat ik vergat te kijken naar wat ik wél had’

Op 20 juli 2021 schreef ik mijn eerste column in de ‘Leven van een dertiger’-reeks. Ik zag als een berg op tegen dertig worden en vroeg me steeds vaker af of mijn leven wel de kant op ging die ik wilde. Was dit de baan die ik wilde? Werd ik blij van de plek waar ik woonde? En misschien de grootste van allemaal: had ik niet al véél verder moeten zijn?

In mijn ogen - en in die van veel anderen - hoorde ik op mijn dertigste gesetteld te zijn. Leuk huisje, goede baan, fijne partner en toch zeker al wel één kind. In plaats daarvan woonde ik in een veel te duur appartementje op een plek die op zich niet verkeerd was, maar waar ik mezelf ook niet nog jaren zag wonen. Een goede baan had ik ook. Ik wist alleen niet honderd procent zeker of ie wel bij mij paste en of ik er überhaupt goed in was. En de partner en het kind leken al helemaal mijlenver weg. Daarnaast had ik mijn financiën niet op orde en had ik het gevoel dag in dag uit achter de feiten aan te hollen. Om een lang verhaal kort te maken: echt lekker ging het niet.

Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder. Anderhalf jaar waarin een hoop is gebeurd en anderhalf jaar waarin ik een hoop van wat ik meemaakte deelde in deze column. Ik had het over de typische dertigersdingen als ‘beginnen aan kinderen’, de deprimerende huizenmarkt en het verdelen van je aandacht tussen werk en privé. Ook schreef ik over de lockdowns, leren houden van je eigen lichaam en zelfs over mijn eerste uitstrijkje.

Vorige maand werd ik 31. Rijk ben ik nog steeds niet, maar ik kan me financieel een stuk beter redden. Ik ben verhuisd naar een fijn appartement in een fijne woonplaats, weet nu zeker dat ik de juiste carrière heb gekozen, vond een veel betere werk-privé balans én heb een relatie. Als alles goed was gegaan, had ik nu zelfs op punt van bevallen gestaan. Vandaag zit ik op de redactie met een boterham die ik vanmorgen voor ik vertrok voor mezelf heb gesmeerd. Nou, als dat niet aangeeft dat ik m’n leven inmiddels wat beter op de rit heb, dan weet ik het ook niet meer.

Maar wat misschien nog wel belangrijker is dat ik tot het inzicht ben gekomen dat niets moet. Als jij op je dertigste een mess bent, is dat ook oké. Voorheen had ik zo’n haast dat ik vaak vergat te kijken naar wat ik al wél had. En dat is best een hoop. Voor nu zwaai ik af, maar mocht er in de toekomst weer iets moois voorbij komen om over te bloggen, dan zien jullie me vast weer verschijnen. En mocht je me nu al missen… de komende weken vind je iedere dinsdagmorgen een blog over Echte Meisjes in de Jungle op VROUW.nl!

Wil je niets van VROUW missen?

Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.