Susanne: Mijn kinderen wonen bij hun vader

„De moederrol heeft me nooit gepast, niet op de manier zoals de samenleving deze heeft bedacht. Die welbekende roze wolk waarover iedereen het heeft? Die vloog mij voorbij. Ik houd zielsveel van mijn kinderen, maar het fulltime zorgen is gewoonweg niets voor mij. Dat besefte ik vanaf dag één.”

Gevangen

„Toch heb ik het jaren gedaan. Sterker nog: na de scheiding moederde ik fulltime over mijn kinderen. De jongens zagen hun vader één weekend per twee weken. Ergens wist ik wel dat ik dit niet zo wilde, maar ik durfde de stap niet te zetten. Kinderen horen bij hun moeder, ze ’wegdoen’ doe je niet. Ik werd steeds ongelukkiger, voelde me gevangen in mijn leven. Mijn ex voelde zich ook vreselijk, juist omdat hij niets liever wilde dan de kinderen om zich heen. Maar doordat ik 100 kilometer verderop was gaan wonen, was dat praktisch onhaalbaar.”

„Nu zijn de rollen omgekeerd. In overleg is besloten dat de kinderen bij hun vader opgroeien. Simpelweg omdat ze daar gelukkiger zijn. Mijn ex vormt met zijn nieuwe partner een samengesteld gezin, en ik zie mijn jongens helemaal opbloeien nu ze daar wonen. Mijn omgeving snapt niets van mijn keuze, ze vinden het raar. Maar is het niet raar dat de maatschappij je een rol opdringt?”

Caravan

„Ik ben nog altijd hun moeder, en we doen nu vooral leuke dingen samen... heerlijk! De grootste les die ik ze wil meegeven is dat je altijd moet durven kiezen voor je eigen geluk, je niet moet laten weerhouden door anderen. Ik trek nu met een caravan door het land en heb mijn vrijheid terug, en mijn kinderen en ex zijn ook gelukkig. Het is een win-winsituatie.”

Dit interview staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.